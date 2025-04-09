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Не спешите с мульчей: весной это может погубить виноград

1:45
Садоводство

Виноград — капризный гость на участке. У одних он радует кистями, сладкими как мёд, у других — цепляется за жизнь и выдает лишь горстку кислых ягод. Почему так? Дело не только в погоде, но и в ошибках, которые совершаются едва ли не каждым садоводом.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Лето в слезах — враг урожаю

Когда сезон дождливый, виноград становится лёгкой добычей для грибковых заболеваний. Особенно опасна мучнистая роса: без регулярных осмотров кустов её сложно заметить вовремя. А запущенная болезнь способна свести урожай к нолю.

Обрезка — как макияж: не переборщить, но и не забыть

Лишние завязи — главная причина мелких, кислых ягод. Обрезка помогает лозе сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Пропустите этот этап — получите кисти, от которых не останется восторга.

Одним фосфатом сыт не будешь

Часто винограду дают только суперфосфат, забывая, что это как кормить спортсмена одной кашей. Для полноценного роста нужны и другие микроэлементы: цинк, бор, железо, кальций, сера. Лучший выбор — комплексные удобрения, которые обеспечивают всё сразу.

К тому же суперфосфат в гранулах растворяется медленно. Лучше всего разводить его в воде — тогда растение получит питание быстрее, без задержек.

Мульча весной — замедление на старте

Раннее мульчирование кажется полезным, но на деле тормозит прогрев почвы. А винограду важно как можно быстрее проснуться после зимы. Укутанная земля — холодная земля, а значит, и рост лозы будет вяло текущим.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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