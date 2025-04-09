Скрытая жемчужина Юрского побережья: как деревня Бир стала британским символом старомодного очарования

Бир — причудливая прибрежная деревня графства Девон, которая является самым потрясающим морским местом в Великобритании. Спрятанная на Юрском побережье, живописная деревня Бир ранее занимала первое место в списке лучших приморских деревень Великобритании по версии The Telegraph.
Бир хвалили за его ностальгическое очарование и описывали как "приятно старомодное".
Собственный веб-сайт деревни пишет, что Бир — это "именно то, как вы представляете себе место для классической английской однодневной поездки на море или отпуска".
Когда вы идёте по тропе Юго-Западного побережья и видите Бир, кажется, что вы открываете скрытую жемчужину, вневременную гавань, не тронутую современностью.
Здесь есть прекрасный галечный пляж с просторными шезлонгами, который подходит и для семейного отдыха, и для работы рыбаков, вылавливающих моллюсков. Посетителям также предлагают поехать на рыбалку и ловить скумбрию.
Главная улица находится в безупречном состоянии. На ней есть пабы и традиционные магазины, многие из которых являются семейными реликвиями, передаваемыми из поколения в поколение.
Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.