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Скрытая жемчужина Юрского побережья: как деревня Бир стала британским символом старомодного очарования

1:15
Туризм

Бир — причудливая прибрежная деревня графства Девон, которая является самым потрясающим морским местом в Великобритании. Спрятанная на Юрском побережье, живописная деревня Бир ранее занимала первое место в списке лучших приморских деревень Великобритании по версии The Telegraph.

Деревня Бир
Фото: commons.wikimedia.org by WelshDave, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревня Бир

Бир хвалили за его ностальгическое очарование и описывали как "приятно старомодное".

Собственный веб-сайт деревни пишет, что Бир — это "именно то, как вы представляете себе место для классической английской однодневной поездки на море или отпуска".

Когда вы идёте по тропе Юго-Западного побережья и видите Бир, кажется, что вы открываете скрытую жемчужину, вневременную гавань, не тронутую современностью.

Здесь есть прекрасный галечный пляж с просторными шезлонгами, который подходит и для семейного отдыха, и для работы рыбаков, вылавливающих моллюсков. Посетителям также предлагают поехать на рыбалку и ловить скумбрию.

Главная улица находится в безупречном состоянии. На ней есть пабы и традиционные магазины, многие из которых являются семейными реликвиями, передаваемыми из поколения в поколение.

Уточнения

 
 Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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