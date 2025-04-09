Процедура, которая делает газон зелёным и густым даже без удобрений

Хотите, чтобы трава была пышной, зелёной и радовала глаз весь сезон? Тогда пора задуматься об аэрации — простой, но недооценённой процедуре. Она не требует больших вложений, а эффект видно уже через пару недель.
Аэрация — это разрыхление почвы, чтобы корни получали больше воздуха, воды и питательных веществ. Со временем земля уплотняется: от стрижки, прогулок, полива. В итоге трава начинает слабеть, а влага и удобрения просто не доходят до корней.
"Плотная почва блокирует питательные вещества. Аэрация помогает им добраться до корней", — говорит основатель Lawnbright Крейг Элворти.
Проткните землю обычной отвёрткой. Если её сложно воткнуть полностью — это тревожный сигнал. Особенно часто страдают глинистые почвы и газоны, по которым активно ходят. В таком случае аэрация нужна хотя бы раз в год, а лучше — два.
Весна и ранняя осень — идеальное время. Главное — не проводить процедуру в жару или перед заморозками. Так газон быстрее восстановится и станет гуще.
Полейте газон за неделю до процедуры, чтобы почва стала мягче.
Покосите траву чуть ниже обычного и уберите скошенное.
Отметьте опасные зоны: разбрызгиватели, корни, кабели.
Пройдитесь аэратором в разных направлениях. Чем больше отверстий — тем лучше.
При желании подкормите участок удобрением или экстрактом морских водорослей.
"После аэрации можно оставить земляные комки — они со временем разложатся и снова обогатят почву", — советует Элворти.
Хорошая новость: купить аэратор не обязательно. Его можно взять в аренду или прикрепить насадку к газонокосилке.
И не забывайте: даже один раз в год способен заметно улучшить внешний вид и здоровье вашего газона.
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.