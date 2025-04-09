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Процедура, которая делает газон зелёным и густым даже без удобрений

2:04
Садоводство

Хотите, чтобы трава была пышной, зелёной и радовала глаз весь сезон? Тогда пора задуматься об аэрации — простой, но недооценённой процедуре. Она не требует больших вложений, а эффект видно уже через пару недель.

Красивый сад
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад

Аэрация — это разрыхление почвы, чтобы корни получали больше воздуха, воды и питательных веществ. Со временем земля уплотняется: от стрижки, прогулок, полива. В итоге трава начинает слабеть, а влага и удобрения просто не доходят до корней.

"Плотная почва блокирует питательные вещества. Аэрация помогает им добраться до корней", — говорит основатель Lawnbright Крейг Элворти.

Как понять, что пора

Проткните землю обычной отвёрткой. Если её сложно воткнуть полностью — это тревожный сигнал. Особенно часто страдают глинистые почвы и газоны, по которым активно ходят. В таком случае аэрация нужна хотя бы раз в год, а лучше — два.

Когда это делать

Весна и ранняя осень — идеальное время. Главное — не проводить процедуру в жару или перед заморозками. Так газон быстрее восстановится и станет гуще.

Аэрация по шагам

  1. Полейте газон за неделю до процедуры, чтобы почва стала мягче.

  2. Покосите траву чуть ниже обычного и уберите скошенное.

  3. Отметьте опасные зоны: разбрызгиватели, корни, кабели.

  4. Пройдитесь аэратором в разных направлениях. Чем больше отверстий — тем лучше.

  5. При желании подкормите участок удобрением или экстрактом морских водорослей.

"После аэрации можно оставить земляные комки — они со временем разложатся и снова обогатят почву", — советует Элворти.

Хорошая новость: купить аэратор не обязательно. Его можно взять в аренду или прикрепить насадку к газонокосилке.

И не забывайте: даже один раз в год способен заметно улучшить внешний вид и здоровье вашего газона.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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