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Интеллектуальный агент, который делает невозможное: история Manus AI

1:15
Наука

В марте 2025 года китайский стартап Monica представил Manus AI — автономного интеллектуального агента нового поколения, способного самостоятельно планировать, выполнять и выдавать результаты.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Сочетая облачные вычисления, мультимодальную обработку данных и адаптивное обучение, Manus AI позиционируется как революционный инструмент для автоматизации сложных задач: от анализа данных и генерации отчётов до разработки ПО и создания контента.

Агент уже интегрируется с браузерами, редакторами кода и системами управления базами данных, предоставляя гибкий рабочий интерфейс для специалистов в самых разных областях.

Интерес к ИИ в Китае резко вырос после успеха DeepSeek, и Manus AI уже собрал лист ожидания из 2 миллионов пользователей. Проект получил стратегическую поддержку Alibaba, а также государственное признание и освещение в эфире CCTV.

С такой технологической основой и масштабной поддержкой Manus AI способен изменить способ взаимодействия человека с цифровыми средами — не просто как помощник, а как полноценный исполнитель задач.

Уточнения

DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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