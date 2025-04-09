Интеллектуальный агент, который делает невозможное: история Manus AI

В марте 2025 года китайский стартап Monica представил Manus AI — автономного интеллектуального агента нового поколения, способного самостоятельно планировать, выполнять и выдавать результаты.
Сочетая облачные вычисления, мультимодальную обработку данных и адаптивное обучение, Manus AI позиционируется как революционный инструмент для автоматизации сложных задач: от анализа данных и генерации отчётов до разработки ПО и создания контента.
Агент уже интегрируется с браузерами, редакторами кода и системами управления базами данных, предоставляя гибкий рабочий интерфейс для специалистов в самых разных областях.
Интерес к ИИ в Китае резко вырос после успеха DeepSeek, и Manus AI уже собрал лист ожидания из 2 миллионов пользователей. Проект получил стратегическую поддержку Alibaba, а также государственное признание и освещение в эфире CCTV.
С такой технологической основой и масштабной поддержкой Manus AI способен изменить способ взаимодействия человека с цифровыми средами — не просто как помощник, а как полноценный исполнитель задач.
DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей.
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