Call of Duty: Warzone Mobile обещает предоставить игрокам аутентичный опыт, почти неотличимый от версий для ПК и консолей.
Это подтверждается недавно опубликованным стартовым трейлером от Activision. Релиз игры запланирован на 21 марта на платформах iOS и Android. В Warzone Mobile будут воссозданы те же игровые механики и структура, которые сделали этот бесплатный боевой рояль таким популярным на протяжении многих лет, но в более удобном портативном формате.
Кроме того, игроки смогут наслаждаться кросс-прогрессией в отношении вооружения и уровней персонажей, что позволит сохранить свой прогресс независимо от платформы, на которой они играют.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.