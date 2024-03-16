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Вышел релизный трейлер мобильной версии Call of Duty: Warzone от Activision

Вышел новый трейлер Call of Duty: Warzone Mobile

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Видеоигры

Call of Duty: Warzone Mobile обещает предоставить игрокам аутентичный опыт, почти неотличимый от версий для ПК и консолей.

Вышел новый трейлер Call of Duty: Warzone Mobile
Фото: flickr.com by Clinton Crumpler is licensed under CC BY-NC 2.0

Это подтверждается недавно опубликованным стартовым трейлером от Activision. Релиз игры запланирован на 21 марта на платформах iOS и Android. В Warzone Mobile будут воссозданы те же игровые механики и структура, которые сделали этот бесплатный боевой рояль таким популярным на протяжении многих лет, но в более удобном портативном формате.

Кроме того, игроки смогут наслаждаться кросс-прогрессией в отношении вооружения и уровней персонажей, что позволит сохранить свой прогресс независимо от платформы, на которой они играют.

Call of Duty: Warzone Mobile | Launch Trailer
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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