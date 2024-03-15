Магомед nesfeer Курбанов и Егор Xakoda Липартия стали игроками коллектива One Move

Керри Магомед nesfeer Курбанов перешел в клуб One Move по Dota 2

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Керри Магомед nesfeer Курбанов вошел в состав One Move по Dota 2. Об этом сообщили в соцсетях клуба.

Фото: wikimapia by Willhire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Отметим, что до этого геймер был стендином One Move на нескольких соревнованиях. Также команда рассказала, что в нее вернулся саппорт Егор Xakoda Липартия. Причем в основу. Игрок ранее пропустил отборочные на Elite League. Его заменил геймер Максим alone Кравченков.

Однако теперь Липартия выступит не на пятой, а на четвертой позиции.

Добавим, что сейчас One Move собирается в Winline Insight Season 5.

Чемпионат проходит онлайн с 13 марта по 28 апреля, где 16 составов борются за призовой фонд в размере $25 тысяч.