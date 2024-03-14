Игорь iLTW Филатов порассуждал, кто лучше играет в Dota 2

Стример Игорь iLTW Филатов высказался на счет того, кто сильнее в Dota 2: керри Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук или игрок Xtreme Gaming Ван Ame Чуньюй. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
"Yatoro. Он играет гораздо лучше, чем Ame", — заявил стример.
До этого Игорь Филатов высказал свое мнение об уровне игры клуба 9Pandas по Dota 2 и главе команды Алексея Solo Березина в частности. По его словам, не стоит списывать со счетов Solo, так как он мог бы выигрывать еще очень много раз.
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