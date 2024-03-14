Игорь iLTW Филатов порассуждал, кто лучше играет в Dota 2

Стример ILTW: "Yatoro играет лучше, чем Ame"

0:35 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Стример Игорь iLTW Филатов высказался на счет того, кто сильнее в Dota 2: керри Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук или игрок Xtreme Gaming Ван Ame Чуньюй. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.

Фото: flickr.com by Jakob Wells is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Yatoro. Он играет гораздо лучше, чем Ame", — заявил стример.

До этого Игорь Филатов высказал свое мнение об уровне игры клуба 9Pandas по Dota 2 и главе команды Алексея Solo Березина в частности. По его словам, не стоит списывать со счетов Solo, так как он мог бы выигрывать еще очень много раз.