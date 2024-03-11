Менеджер BetBoom Team собирается побеждать в Elite League по Dota 2

Менеджер фаворитов турниров по Dota 2 Lukawa: Elite League, жди нас

1:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Менеджер команды BetBoom Team по Dota 2 Лука Lukawa Насуашвили рассказал о достижениях его клуба и выразил уверенность в хороших результатах в Elite League.

Фото: wikimapia by Wpcpey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По словам Луки, его состав занял в финальных матчах турнира четвертое, третье и второе места соответственно.

Так, 10 марта BetBoom Team выиграла Xtreme Gaming на DreamLeague Season 22 и прошла в гранд-финал турнира. Затем в решающей игре клуб состязался с Team Falcons, игра закончилась со счётом 0:3. BetBoom Team таким образом взяла "серебро" и забрала $175 тыс. и 3,5 тыс. очков ESL Pro Tour.

"Это просто обратный отсчёт до взлета … Elite League, жди нас …", — заявил менеджер команды.

Команду также включили в тройку лучших на BetBoom Dacha Dubai 2024. Теперь клуб будет играть в Elite League, который проведут с 31 марта до 15 апреля.