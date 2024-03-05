Стали известны команды PGL Major Copenhagen 2024

Все участники PGL Major Copenhagen 2024 стали известны

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Определились 24 сборные, которые примут участие в PGL Major Copenhagen 2024. Финальный список сформировали после окончания RMR-турниров в Европе, Америке и Азии.

Фото: commons.wikimedia.org by Mamadou278 is licensed under Commons, the free media repository

Напомним, что PGL CS2 Major Copenhagen 2024 с 17 по 31 марта проведут в столице Дании.

Из 24 составов игроков 8 коллективов, отвечающих требованиям Valve по региональному рейтингу, которые продемонстрировали лучшие результаты на ивентах RMR, будут состязаться за титул со второго группового этапа.

Другие же 16 команд будут играть на первом этапе турнира, где поборятся за восемь слотов в следующем раунде. Все же команды вместе разыграют призовой фонд размером $1,25 млн.