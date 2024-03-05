Стали известны команды PGL Major Copenhagen 2024

Определились 24 сборные, которые примут участие в PGL Major Copenhagen 2024. Финальный список сформировали после окончания RMR-турниров в Европе, Америке и Азии.
Напомним, что PGL CS2 Major Copenhagen 2024 с 17 по 31 марта проведут в столице Дании.
Из 24 составов игроков 8 коллективов, отвечающих требованиям Valve по региональному рейтингу, которые продемонстрировали лучшие результаты на ивентах RMR, будут состязаться за титул со второго группового этапа.
Другие же 16 команд будут играть на первом этапе турнира, где поборятся за восемь слотов в следующем раунде. Все же команды вместе разыграют призовой фонд размером $1,25 млн.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.