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Работа в игровой индустрии: вакансия тестировщика в Rockstar для русской локализации

Открыта новая вакансия тестировщика русской локализации в компанию Rockstar

1:43
Видеоигры

В онлайн сообществе обратили внимание на новую вакансию тестировщика для русской локализации на сайте компании Rockstar в их офисе в Британии.

Открыта новая вакансия тестировщика русской локализации в компанию Rockstar
Фото: openverse.org by Сергей Галенкин is licensed under CC BY-SA 2.0

Хотя конкретный проект, над которым будет работать сотрудник, не раскрывается, многие предполагают, что это связано с Grand Theft Auto VI.

Длительность контракта составляет 12 месяцев, возможности работы на удалёнке нет. Идеальный кандидат должен обладать отличным уровнем английского языка (как письменного, так и разговорного) и иметь глубокие знания в области культуры игровой индустрии, а также владеть программным обеспечением Microsoft Office.

Основные обязанности включают перевод текстов и консультации для всех подразделений компании, а также помощь в работе с шрифтами и другими техническими аспектами текстов. Кроме того, требуется проведение контроля качества перевода и аналогичных процессов.

Сообщество игроков предполагает, что релиз Grand Theft Auto VI может состояться в марте 2025 года, исходя из срока действия контракта (12 месяцев), однако на данный момент нет официального подтверждения этой теории. Возможно, русская локализация будет выпущена после выхода игры.

Ранее компания Take-Two в своём финансовом отчёте упоминала ожидания по внушительному росту выручки в финансовом году 2025, который завершается к апрелю. Из-за этого некоторые считают, что Grand Theft Auto VI действительно может выйти в марте 2025 года.

Игра разрабатывается для платформ PS5 и Xbox Series.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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