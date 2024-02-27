Ubisoft планирует выпустить платформу Assassin's Creed Infinity в 2024 году, которая станет хабом для сиквелов

Платформа Assassin's Creed Infinity может выйти в 2024 году

1:46 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Ubisoft мало что рассказывает о будущих сериях игр Assassin's после премьеры Assassin's Creed: Mirage и Nexus VR. Но недавно в сети появилась информация о том, что компания работает над платформой Assassin's Creed Infinity. До этого единственное официальное упоминание о ней было в 2022 году. С тех пор разработчик почти не писал о проекте.

Фото: commons.wikimedia.org by Edouard Basso is licensed under Commons, the free media repository

Assassin's Creed Infinity — это уникальная платформа, разрабатываемая Ubisoft для консолей и ПК. Она позволит геймерам наслаждаться всеми последующими играми серии, включая Assassin's Creed Red, Hexe и Invictus. Assassin's Creed Infinity станет основным хабом вселенной франшизы, который обеспечит быстрый доступ к всем новым играм.

Основной особенностью Infinity будет возможность переключения между играми без необходимости открывать их отдельно. Это обеспечит плавный переход и сохранение прогресса между разными играми. Кроме того, на платформе будет доступен сервис с магазином и другими удобными функциями.

Infinity также будет включать части рассказа, где история "Братства ассасинов" будет развиваться в современной эпохе. Проекты на платформе будут напоминать батлпассы с косметическими наградами. Это поможет удерживать интерес игроков до выхода свежего контента.

Пока Ubisoft собирается выпускать крупные игры Assassin's Creed один раз в два года, а в промежутках между ними будут выходить более мелкие проекты и обновления.

Предполагается, что игра-сиквел Assassin's Creed Red появится к концу 2024 года, многопользовательская Invictus - в 2025 году, а Hexe - в 2026.

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