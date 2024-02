Pacific Drive: апокалиптичная игра на колёсах набрала 82 балла из 100 на OpenCritic

Захватывающая инди-игра от Ironwood Studios и Kepler Interactive — Pacific Drive, многим пришлась по вкусу. Критики на OpenCritic одобрительно отзываются о проекте, который набрал более чем 83% положительных рекомендаций. Не смотря на скромный бюджет, разработчикам удалось сделать сюжет захватывающим и интересным, добавив к нему необычные механики.

