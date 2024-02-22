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Pacific Drive: апокалиптичная игра на колёсах набрала 82 балла из 100 на OpenCritic

Игра Pacific Drive собрала множество положительных отзывов после её выхода

1:03
Видеоигры

Захватывающая инди-игра от Ironwood Studios и Kepler Interactive — Pacific Drive, многим пришлась по вкусу. Критики на OpenCritic одобрительно отзываются о проекте, который набрал более чем 83% положительных рекомендаций. Не смотря на скромный бюджет, разработчикам удалось  сделать сюжет захватывающим и интересным, добавив к нему необычные механики.

Игра Pacific Drive собрала множество положительных отзывов после её выхода
Фото: flickr.com by David Trainer from Mosteiros, Cape Verde is licensed under Commons, the free media repository

В атмосферном трейлере Pacific Drive отражены основные особенности и отличия от игр подобного жанра. Главному герою придется выживать в апокалиптичной зоне отчуждения на Тихоокеанском побережье. При этом, личный транспорт  — это по сути второй главный герой, который нужно постоянно ремонтировать и улучшать. Ведь от его качества и работоспособности зависит исход опасных приключений в таинственной зоне отчуждения. Также игроку, помимо улучшения авто, предстоит собирать различные ресурсы.

Pacific Drive уже доступна для ПК и консолей, поэтому можно смело отправляться в увлекательное приключение на колесах!

Pacific Drive | Launch Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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