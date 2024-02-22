Ремейк Epic Mickey: Rebrished находится в разработке для консолей и ПК

Обновленная игра про Микки Мауса появится на Nintendo Switch и других платформах

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Приключенческая игра Epic Mickey: Rebrushed наконец-то покидает Wii и выходит в конце 2024 года на Nintendo Switch. Компания THQ Nordic уже опубликовала трейлер на своем официальном YouTube-канале.

Фото: flickr.com by Marcus Quigmire from Florida, USA is licensed under Commons, the free media repository

Разработчики работают над улучшенным вариантом игры: графика и управление станут более качественными, а у Микки Мауса появятся новые движения:

рывок

удар по земле

спринтерский бег

Впервые игра вышла в ноябре 2010 года на Wii и была доступна для Nintendo Switch. К концу 2024 разработчики планируют выпустить Epic Mickey: Rebrished для ПК, PS5, Xbox и, конечно же, Nintendo Switch.

Disney Epic Mickey: Rebrushed | Announcement Trailer