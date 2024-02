Ремейк Epic Mickey: Rebrished находится в разработке для консолей и ПК

Приключенческая игра Epic Mickey: Rebrushed наконец-то покидает Wii и выходит в конце 2024 года на Nintendo Switch. Компания THQ Nordic уже опубликовала трейлер на своем официальном YouTube-канале.

Фото: flickr.com by Marcus Quigmire from Florida, USA is licensed under Commons, the free media repository