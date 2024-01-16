Креативный фанат покемонов произвёл фурор в Сети своим творчеством. Он рисует невероятно детализированные и реалистичные фигурки Реджайса.
Этот персонаж из третьего поколения покемонов состоит, как известно, из антарктического льда. Интернет-художнику удалось очень точно передать в своих шедеврах снежно-ледяную текстуру.
Пользователь Reddit с ником OH_MY_Xelnaga прославился, размещая свои рисунки в сабреддите про покемонов. Ранее он уже попадал в СМИ с другими своими творениями.
К слову, фанаты франшизы занимаются не только копированием существующих покемонов, но и создают новые образы. К примеру, один недавно придумал дизайн водного героя под названием Regitube.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.