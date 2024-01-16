Фанат покемонов произвёл фурор в Сети

Фанат покемонов создает невероятные фигурки Regice

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Креативный фанат покемонов произвёл фурор в Сети своим творчеством. Он рисует невероятно детализированные и реалистичные фигурки Реджайса.

Фото: Reddit

Этот персонаж из третьего поколения покемонов состоит, как известно, из антарктического льда. Интернет-художнику удалось очень точно передать в своих шедеврах снежно-ледяную текстуру.

Пользователь Reddit с ником OH_MY_Xelnaga прославился, размещая свои рисунки в сабреддите про покемонов. Ранее он уже попадал в СМИ с другими своими творениями.

К слову, фанаты франшизы занимаются не только копированием существующих покемонов, но и создают новые образы. К примеру, один недавно придумал дизайн водного героя под названием Regitube.