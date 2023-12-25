Первой видеоигрой в истории человечества стал теннис

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Первой в истории человечества видеоигрой стал Tennis for Two — теннис для двоих. А придумал её физик-ядерщик Уильям Хигинботам ещё в 1958 году.

Фото: MEGA - Museum of Electronic Games & Art

Один из создателей первой атомной бомбы, позже ставший активистом движения за нераспространение ядерного оружия, он работал в Брукхейвенской национальной лаборатории минэнерго США на острове Лонг-Айленд. Осенью 1958 года там проводились дни открытых дверей. Аналогичные мероприятия в прошлом не пользовались популярностью, и учёный решил привлечь внимание гостей необычным экспонатом.

Он соединил аналоговую ЭВМ и осциллограф таким образом, чтобы на его экране летал мячик. Ни игроков, ни ракеток — только движущаяся точка и вертикальная линия, изображающая сетку.

Tennis for Two стала гвоздем выставки. Но создатель игры не оценил перспектив и примерно через год разобрал её.

Хигинботам не запатентовал своего изобретения, но навсегда вошёл в историю игровой индустрии как "дедушка видеоигр".

Первая в истории видеоигра