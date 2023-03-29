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Подробности патча 13.7 для League of Legends

7:18
Видеоигры

Riot Games опубликовала полный список изменений, которые будут включены в патч 13.7 для League of Legends. Основное внимание разработчиков будет сосредоточено на ослаблении сильных чемпионов, таких как Зери, Олаф и Седжуани. Ребалансировка персонажей нацелена на предстоящую MSI 2023.

Подробности патча 13.7 для League of Legends

Изменения в грядущем патче направлены на устранение текущего дисбаланса сил между чемпионами. Разработчики определили несколько чемпионов, которые слишком сильны и делают игру менее приятной для других игроков. Поэтому они решили скорректировать силу этих чемпионов, чтобы сделать игру более сбалансированной и справедливой для всех игроков.

Баффы чемпионов

  • Азир. Броня увеличена с 19 до 22 единиц, прирост скорости атаки повышен с 5% до 6%. Продолжительность пассивного умения увеличена с 30 до 45 сек., а дальность поражения — с 500 до 700. Стоимость Q повышена с 60-85 до 70-110 маны, радиус эффекта Q снижен с 370 до 325. Стоимость W снижена с 40 до 40-20 маны, урон W в зависимости от уровня увеличен с 50-90 до 50-118 единиц, общий урон W увеличен с 50-200 до 50-210 единиц.
  • Катарина. Коэффициент силы умений пассивной круговой атаки увеличен с 65/75/85/95% до 70/80/90/100%. Физический урон за кинжал R изменён с 18% доп. силы атаки (+30% за 100% доп. скорости атаки) до 16% доп. силы атаки (+50% за 100% доп. скорости атаки).
  • Калиста. Прирост силы атаки увеличен с 3,5 до 3,75, анимация применения клятвы на союзника сокращена на 4 сек.
  • Грейвз. Бонус крита увеличен с 20% до 30%, перезарядка R снижена со 120-60 до 100-60 сек.
  • Алистар. Броня увеличена с 44 до 47 единиц, базовое здоровье повышено с 670 до 685 единиц.
  • Ясуо. Прочность щита увеличена со 100-475 до 100-575. Урон от стремительного клинка E изменится с +25% базового урона (суммируется до 2 раз) до +15-25% общего урона (суммируется до 4 раз).

Нерфы чемпионов

  • Раммус. Коэффициент дополнительной брони W снизится с 40/55/70/85/100% до 40/50/60/70/80%.
  • Вейгар. Коэффициент силы умений Q уменьшится с 60% до 45/50/55/60/65%, коэффициент силы умений W снизится со 100% до 70/80/90/100/110%, коэффициент силы умений R уменьшится с 75% до 65/70/75%.
  • Олаф. Скорость пассивной атаки снизится с 60-100% до 50-100%, урон Q уменьшится с 70/120/170/220/270 до 65/115/165/215/265 единиц.
  • Седжуани. Урон от пассивки по монстрам снижен с 300 до 250 единиц, перезарядка Q увеличена с 18/16,5/15/13,5/12 до 19/17,5/16/14,5/13 сек., перезарядка R повышена с 120/100/80 до 130/110/90 сек.
  • Вуконг. Базовая сила атаки снижена с 68 до 66, перезарядка W увеличена с 22/19,5/17/14,5/12 до 22/20/18/16/14 сек., бонусная скорость атаки E уменьшена с 40/45/50/55/60% до 35/40/45/50/55%.
  • Ли Син. Базовая сила атаки снижена с 68 до 66, базовая броня уменьшена с 36 до 34.
  • Зери. Прирост HP снижен со 115 до 110, прочность щита от пассивки уменьшена с 60% до 50%, коэффициент силы атаки R снижен со 100% до 85%.
  • Энни. Перезарядка E увеличена с 12-8 до 12-10 сек., прочность щита E уменьшена с 60-220 до 60-200 единиц.

Корректировка чемпионов

  • Треш. Уменьшение времени перезарядки Q при попадании во врага изменится с 3 до 2 сек.
  • Ка'Зикс. Радиус эффекта пассивки уменьшится с 425 до 375, замедление W снизится с 60% до 40%, замедление изолированных целей от W уменьшится с 90% до 75%, продолжительность R вырастет с 10 до 12 сек.

Системные баффы

  • Предмет «Маска пустоты». Здоровье увеличится с 500 до 550 единиц.
  • Предмет «Танец смерти». Сила атаки снизится с 65 до 55, ускорение увеличится с 0 до 15, броня снизится с 50 до 45. Изменён процесс создания.
  • Эффект «Страшные раны». Предметы «Сфера забвения», «Мореллономикон», «Химтековый разъедатель», «Призвание Палача», «Глашатай смерти» и «Нож-пила химпанка» теперь наносят «Страшные раны» целям, которые блокируют урон щитами.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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