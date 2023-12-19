Известного телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова выгнали из передачи канала НТВ "За гранью", которую он вёл два года. Шоумен раскрыл "СтарХиту" подробности своего увольнения.
После очередных съёмок к нему подошла шеф-редактор и сообщила пренеприятное известие. "Мне сказали: "С канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается. И будет смена ведущего", — рассказал Сергей.
"Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами", — возмущён Соседов.
Он не скрывает, что испытывает глубочайшую обиду: "Я лично расцениваю это как чудовищную неблагодарность к своей работе — работе профессиональной, вдохновенной".
"Решение канала — глупое, вздорное, я не боюсь это говорить. Со мной поступили крайне некрасиво, неприлично", — заявил журналист.
Но больше всего, по его мнению, в этой ситуации пострадали зрители — они полюбили программу прежде всего за Соседова, который поистине стал её лицом.
Его место в ток-шоу "За гранью" занял Тимур Еремеев, уже известный зрителям в роли коллеги Леры Кудрявцевой по проекту "Звёзды сошлись".
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