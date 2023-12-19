Соседов раскрыл подробности своего увольнения с ТВ

1:19 Your browser does not support the audio element. Телебашня Звезды ТВ

Известного телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова выгнали из передачи канала НТВ "За гранью", которую он вёл два года. Шоумен раскрыл "СтарХиту" подробности своего увольнения.

Фото: НТВ

После очередных съёмок к нему подошла шеф-редактор и сообщила пренеприятное известие. "Мне сказали: "С канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается. И будет смена ведущего", — рассказал Сергей.

"Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами", — возмущён Соседов.

Он не скрывает, что испытывает глубочайшую обиду: "Я лично расцениваю это как чудовищную неблагодарность к своей работе — работе профессиональной, вдохновенной".

"Решение канала — глупое, вздорное, я не боюсь это говорить. Со мной поступили крайне некрасиво, неприлично", — заявил журналист.

Но больше всего, по его мнению, в этой ситуации пострадали зрители — они полюбили программу прежде всего за Соседова, который поистине стал её лицом.

Его место в ток-шоу "За гранью" занял Тимур Еремеев, уже известный зрителям в роли коллеги Леры Кудрявцевой по проекту "Звёзды сошлись".