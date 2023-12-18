Садальский раскритиковал пение Соседова: "Казалось, Серёжа умнее"

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Станислав Садальский пристыдил музыкального критика Сергея Соседова, который запел на телевидении.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Соседова

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" раскритиковал вокал Сергея Соседова. Актёр заявил, что популярный телеканал сильно снизил свою планку.

"Фу гадость, мне казалось, Серёжа умнее, испытание славой не все выдерживают", — написал Садальский в своём Telegram-канале под кадрами с пением Сергея Соседова.

Ранее Садальский пожалел Аллу Пугачёву.