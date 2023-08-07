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Рост популярности турецких сериалов в России привел к росту пиратства

2:50
Телебашня

В течение первой половины 2023 года около 2,7 миллиона веб-страниц, связанных с незаконными турецкими телесериалами, были добавлены в реестр интернет-ресурсов в рамках антипиратского меморандума. Это означает ошеломляющий рост в 3,2 раза по сравнению с периодом с января по июнь 2022 года и значительный рост в 27 раз по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Эта информация взята из отчёта "Ведомостей", который основан на данных, предоставленных Союзом сми и коммуникаций (ISS).

Рост популярности турецких сериалов в России привел к росту пиратства
Фото: rbc.ru

Как указывает ISS, совокупное количество пиратских ссылок, охватывающих весь реестр, сократилось на 26,5%, составив 19,7 миллиона страниц, с момента завершения первой половины 2022 года.

ISS подчеркнула, что правообладатели в настоящее время проявляют активный интерес к приобретению турецкого контента и его защите. Это повышенное беспокойство привело к увеличению количества заблокированных ссылок, ведущих на пиратские ресурсы, связанные с турецкими телесериалами.

Mediascope, на который ссылается газета, сообщил, что с января 2022 по январь 2023 года граждане России старше 12 лет осуществляли поиск турецких сериалов или информации, касающейся их, с помощью мобильных устройств (14,8 миллиона поисковых запросов) и настольных компьютеров (6,7 миллиона поисковых запросов).

  • телесериал "Великолепный век" занял первое место со 100,3 млн запросов,
  • за ним следуют "Постучись в мою дверь" (83,2 млн запросов) и
  • "Ветреный" (49,8 млн запросов).

Примечательно, что эти цифры не включают поисковые запросы, выполняемые в приложениях для онлайн-кинотеатров и пиратских сервисах.

Преимущественно турецкие сериалы потребляются соотечественниками через пиратские платформы. По данным Mediascope, семь незаконных ресурсов за год заняли позиции в числе 15 крупнейших интернет-сайтов для настольных компьютеров. Лидером рейтинга стал пиратский видеосервис, специализирующийся на турецком контенте. В период с января 2022 по январь 2023 года ежемесячная аудитория этой платформы составила 297 тысяч россиян в возрасте от 12 лет и старше.

 

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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