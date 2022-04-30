Борис Корчевников заявил, что больше не поедет отдыхать в Германию и Турцию

Все разговоры про помощь Украине это одурачивание толпы. И всем странам, которые поставляют туда оружие, плевать на Украину. Такое мнение высказал российский телеведущий Борис Корчевников. Он также заявил, что принципиально никогда больше не поедет в эти страны на отдых.

Какие-то европейские люди в красивых дорогих костюмах сидят в парламентах, бундестагах и прочих советах и обсуждают, какое оружие они отправят на Украину: каски, портянки, тяжёлое, легкое и прочее. А ведь все эти красивые люди, которые очень плотно позавтракали, они обсуждают то, как убивать русского солдата, заметил журналист.

Им плевать на Украину, хотя они знают всю правду. И с одной стороны они прижаты тем, что им надо договариваться со своей совестью, а с другой стороны прижаты американским фашизмом, который давно уже оккупировал Европу, их свободы, парламенты, души, счета и мировоззрение, добавил он.

Корчевников рассказал, что любит Германию, её культуру, говорит на немецком языке, так как много лет там работал.

"Но я больше никогда в Германию не поеду отдыхать. Это будет осквернением памяти погибшего за меня человека, солдата", — заявил он.

То же самое журналист отнёс и к Турции, напомнив случай со сбитым турками российским военным самолётом.

И хотя они потом извинились за это, я никогда не поеду в Турцию на отдых только потому, что там будет на пару тысяч рублей дешевле, чем в Алуште, заключил Корчевников.