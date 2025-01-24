Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теплый дом для австралийских страусов в Сибири
Почему питьевая вода Гренландии стала опасной
В России запускают добычу лития
Три ингредиента — и ваша посуда сияет: домашний гель для посудомойки
Сложный возраст у собак: как справиться с подростковым периодом
Магний: топ-5 продуктов для естественного восполнения
Что можно посадить рядом с вишневым деревом? Названы нежелательные соседи для этого дерева
Жёлто-оранжевая кожа: простая причина, которая вас удивит
Метаболизм и похудение: главный секрет, о котором все молчат

Как не попасть в туристические толпы, и насладиться настоящей Чехией

2:23
Туризм

Прага, безусловно, захватывает туристов своими историческими зданиями и величественным замком, но не стоит забывать о Брно.

Брно статуя "Мужество"
Фото: commons.wikimedia.org
Брно статуя "Мужество"

Этот город — вторая столица Чехии и удивительное место, где сходятся барочная архитектура и современный дизайн.

Брно намного менее переполнено туристами, чем Прага, и это делает его идеальным местом для тех, кто ищет тишину и атмосферу настоящего чешского города.

Исторический центр Брно

Прогулка по старому городу Брно откроет вам множество исторических чудес. Старую ратушу с готическими элементами, Шпильберкский замок и собор Святых Петра и Павла стоит увидеть каждому.

На смотровой башне откроется потрясающий вид на город, а астрономические часы, в форме пули, удивят своей эксцентричностью.

В Брно также много скульптур и арт-объектов, которые отражают его творческую атмосферу. Например, статуя рыцаря с длинными ногами — "Мужество" Ярослава Роны, которая завораживает своей необычностью.

Брно также славится Музеем цыганской культуры, которое рассказывает об истории и искусстве цыган.

Современная архитектура и волнение молодых людей

Брно — это не только история, но и место для любителей новаторской архитектуры. Вилла Тугендхат, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, стоит того, чтобы её посетить. Это здание — пример современной архитектуры в Чехии и Европы.

Кроме того, город является университетским центром с огромным количеством студентов, что придаёт Брно молодёжную и энергичную атмосферу.

Гурманам и любителям ночной жизни Брно понравится

Брно не только радует культурными достопримечательностями, но и впечатляет гастрономической картой.

Тут легко найти места для ужина, которые могут удивить даже самых требовательных гурманов. Рестораны как Skøg и Soul Bistro предлагают уникальные блюда, которые точно не оставят вас равнодушными.

С наступлением ночи город превращается в центр вечерних развлечений. Коктейль-бары, такие как 4pokoje и The Bar That Does Not Exist, станут отличным местом для того, чтобы провести вечер в компании друзей.

Уточнения

Брно (чеш. Brno) — статутный город в Чешской Республике в историческом регионе Моравия, близ слияния рек Свитавы и Свратки. Административный центр Южноморавского края и районов Брно-город и Брно-пригород; бывшая столица (1641—1928/49) Моравии. Город с более чем тысячелетней историей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие съедобные сувениры отбирают у российских туристов, возвращающихся из Европы
Туризм
Какие съедобные сувениры отбирают у российских туристов, возвращающихся из Европы Аудио 
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Садоводство, цветоводство
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха Аудио 
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Последние материалы
Три ингредиента — и ваша посуда сияет: домашний гель для посудомойки
Сложный возраст у собак: как справиться с подростковым периодом
Магний: топ-5 продуктов для естественного восполнения
Что можно посадить рядом с вишневым деревом? Названы нежелательные соседи для этого дерева
Жёлто-оранжевая кожа: простая причина, которая вас удивит
Метаболизм и похудение: главный секрет, о котором все молчат
Эта японская собака с атлетичной внешностью покоряет сердца
Как хранить кожаную одежду? Следуйте этим правилам
Главный зимний миф о круиз-контроле, который может привести к аварии
Собаки и беременность: что ваш питомец чувствует раньше вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.