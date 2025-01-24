Как не попасть в туристические толпы, и насладиться настоящей Чехией

Прага, безусловно, захватывает туристов своими историческими зданиями и величественным замком, но не стоит забывать о Брно.
Этот город — вторая столица Чехии и удивительное место, где сходятся барочная архитектура и современный дизайн.
Брно намного менее переполнено туристами, чем Прага, и это делает его идеальным местом для тех, кто ищет тишину и атмосферу настоящего чешского города.
Прогулка по старому городу Брно откроет вам множество исторических чудес. Старую ратушу с готическими элементами, Шпильберкский замок и собор Святых Петра и Павла стоит увидеть каждому.
На смотровой башне откроется потрясающий вид на город, а астрономические часы, в форме пули, удивят своей эксцентричностью.
В Брно также много скульптур и арт-объектов, которые отражают его творческую атмосферу. Например, статуя рыцаря с длинными ногами — "Мужество" Ярослава Роны, которая завораживает своей необычностью.
Брно также славится Музеем цыганской культуры, которое рассказывает об истории и искусстве цыган.
Брно — это не только история, но и место для любителей новаторской архитектуры. Вилла Тугендхат, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, стоит того, чтобы её посетить. Это здание — пример современной архитектуры в Чехии и Европы.
Кроме того, город является университетским центром с огромным количеством студентов, что придаёт Брно молодёжную и энергичную атмосферу.
Брно не только радует культурными достопримечательностями, но и впечатляет гастрономической картой.
Тут легко найти места для ужина, которые могут удивить даже самых требовательных гурманов. Рестораны как Skøg и Soul Bistro предлагают уникальные блюда, которые точно не оставят вас равнодушными.
С наступлением ночи город превращается в центр вечерних развлечений. Коктейль-бары, такие как 4pokoje и The Bar That Does Not Exist, станут отличным местом для того, чтобы провести вечер в компании друзей.
Брно (чеш. Brno) — статутный город в Чешской Республике в историческом регионе Моравия, близ слияния рек Свитавы и Свратки. Административный центр Южноморавского края и районов Брно-город и Брно-пригород; бывшая столица (1641—1928/49) Моравии. Город с более чем тысячелетней историей.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.