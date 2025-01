Как не попасть в туристические толпы, и насладиться настоящей Чехией

Прага, безусловно, захватывает туристов своими историческими зданиями и величественным замком, но не стоит забывать о Брно.

Фото: commons.wikimedia.org Брно статуя "Мужество"

Этот город — вторая столица Чехии и удивительное место, где сходятся барочная архитектура и современный дизайн.

Брно намного менее переполнено туристами, чем Прага, и это делает его идеальным местом для тех, кто ищет тишину и атмосферу настоящего чешского города.

Исторический центр Брно

Прогулка по старому городу Брно откроет вам множество исторических чудес. Старую ратушу с готическими элементами, Шпильберкский замок и собор Святых Петра и Павла стоит увидеть каждому.

На смотровой башне откроется потрясающий вид на город, а астрономические часы, в форме пули, удивят своей эксцентричностью.

В Брно также много скульптур и арт-объектов, которые отражают его творческую атмосферу. Например, статуя рыцаря с длинными ногами — "Мужество" Ярослава Роны, которая завораживает своей необычностью.

Брно также славится Музеем цыганской культуры, которое рассказывает об истории и искусстве цыган.

Современная архитектура и волнение молодых людей

Брно — это не только история, но и место для любителей новаторской архитектуры. Вилла Тугендхат, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, стоит того, чтобы её посетить. Это здание — пример современной архитектуры в Чехии и Европы.

Кроме того, город является университетским центром с огромным количеством студентов, что придаёт Брно молодёжную и энергичную атмосферу.

Гурманам и любителям ночной жизни Брно понравится

Брно не только радует культурными достопримечательностями, но и впечатляет гастрономической картой.

Тут легко найти места для ужина, которые могут удивить даже самых требовательных гурманов. Рестораны как Skøg и Soul Bistro предлагают уникальные блюда, которые точно не оставят вас равнодушными.

С наступлением ночи город превращается в центр вечерних развлечений. Коктейль-бары, такие как 4pokoje и The Bar That Does Not Exist, станут отличным местом для того, чтобы провести вечер в компании друзей.

Уточнения

Брно (чеш. Brno) — статутный город в Чешской Республике в историческом регионе Моравия, близ слияния рек Свитавы и Свратки. Административный центр Южноморавского края и районов Брно-город и Брно-пригород; бывшая столица (1641—1928/49) Моравии. Город с более чем тысячелетней историей.