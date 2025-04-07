Блюда от бабушек СССР: тушёная капуста, которая пахнет школой и заботой

Тушёная капуста в СССР — это не просто еда, это воспоминание, которое жует себя само, пока ты стоишь у окна и смотришь на мокрый двор, где сохнут портфели и собаки.
Это не просто гарнир. Это то, что встречало тебя с порога, когда ты возвращался из школы в ноябре, промокший до нитки, с ботинками, в которых хлюпает "вся улица".
Кухня тёплая, бабушка стоит у плиты — в переднике с петушком, с закатанными рукавами, и помешивает в эмалированной кастрюле то самое.
Рецепт, без граммов, но с душой
С чем ели?
Это не просто еда. Это приглушённый свет, тёплый голос, и кастрюля, полной тишины. Потому что бабушка всё уже поняла — и капусту довела, и тебя — тоже.
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