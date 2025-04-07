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Блюда от бабушек СССР: тушёная капуста, которая пахнет школой и заботой

1:12
Еда

Тушёная капуста в СССР — это не просто еда, это воспоминание, которое жует себя само, пока ты стоишь у окна и смотришь на мокрый двор, где сохнут портфели и собаки.

тушеная капуста
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
тушеная капуста

Это не просто гарнир. Это то, что встречало тебя с порога, когда ты возвращался из школы в ноябре, промокший до нитки, с ботинками, в которых хлюпает "вся улица".

Кухня тёплая, бабушка стоит у плиты — в переднике с петушком, с закатанными рукавами, и помешивает в эмалированной кастрюле то самое.

Рецепт, без граммов, но с душой

  • Лук — "пока не станет прозрачным, но не сгорит!"
  • Морковка — "три на крупной, не жалей, будет сладко"
  • Капуста — "пополам, потом ножом как бы "пружинкой"
  • Томатная паста — "ложка с горкой"
  • Лаврушка, перец, душа — по вкусу.

С чем ели?

  • С пюре, если был праздник,
  • С гречкой, если всё как всегда,
  • А чаще — просто с чёрным хлебом и сосиской.

Это не просто еда. Это приглушённый свет, тёплый голос, и кастрюля, полной тишины. Потому что бабушка всё уже поняла — и капусту довела, и тебя — тоже.

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Тушёная капуста. КАК Вкусно Потушить Капусту
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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