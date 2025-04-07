Новая угроза под капотом: как жулики зарабатывают на доверчивых водителях

Автомобилисты всё чаще стараются экономить на обслуживании: цены на оригинальные запчасти выросли, а аналогов на рынке всё больше. Этим моментом незамедлительно воспользовались мошенники, начав массово сбывать контрафактные детали. Причём теперь фальшивки делают не где-то далеко — производство поддельных расходников активно развернули в гаражах прямо в России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Особой популярностью у жуликов пользуются расходники: моторные масла, фильтры, тормозные колодки и свечи. Например, в интернете можно найти множество объявлений о скупке пустых канистр от брендовых масел. Всё просто: старую тару наполняют дешёвой жидкостью и продают как "фирменный продукт". Такие фальсификаты могут нанести серьёзный вред двигателю — ведь внутри вместо масла может оказаться всё что угодно.

Не меньшую угрозу представляют поддельные воздушные фильтры. Они не только не очищают воздух как следует, но и плохо прилегают к корпусу. Из-за этого внутрь мотора попадает пыль, действующая как абразив. Итог - быстрый износ цилиндров и возможный капитальный ремонт.

Похожая история и с масляными фильтрами. Некачественные компоненты могут лопнуть под давлением, вызвав утечку масла и перегрев двигателя. То же самое касается свечей зажигания, амортизаторов и даже тормозных колодок — их подделки делают из дешёвых материалов, а внешне отличить их от оригинала крайне сложно.

Поэтому главный совет один: покупать всё, что связано с безопасностью и мотором, нужно только в проверенных местах. Иначе "экономия" обернётся дорогим ремонтом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

