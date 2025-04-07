Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Враги и союзники груши: кого можно сажать рядом, а кого — нет
Герой офисного обеда: как один салат с копчёной курицей заменяет целое блюдо
Вечерний душ: 3 секретных преимущества, которые изменят ваш сон навсегда
Профессионалы? Нет, спасибо! Вот почему 72% москвичей выбирают ремонт без помощи специалистов
Обновление для квадроциклов и внедорожников: этот робот изменит правила игры
Водный туризм по новым правилам: кого оставят за бортом
Алла Пугачёва показала фото со встречи с Козловским: опять успех
Руины под водой: у берегов Абхазии нашли нечто удивительное
Мелочи жизни? Почему Испания и ЕЦБ готовы убрать 500 евро, 1 и 2 цента из оборота

Новая угроза под капотом: как жулики зарабатывают на доверчивых водителях

Авто

Автомобилисты всё чаще стараются экономить на обслуживании: цены на оригинальные запчасти выросли, а аналогов на рынке всё больше. Этим моментом незамедлительно воспользовались мошенники, начав массово сбывать контрафактные детали. Причём теперь фальшивки делают не где-то далеко — производство поддельных расходников активно развернули в гаражах прямо в России.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Особой популярностью у жуликов пользуются расходники: моторные масла, фильтры, тормозные колодки и свечи. Например, в интернете можно найти множество объявлений о скупке пустых канистр от брендовых масел. Всё просто: старую тару наполняют дешёвой жидкостью и продают как "фирменный продукт". Такие фальсификаты могут нанести серьёзный вред двигателю — ведь внутри вместо масла может оказаться всё что угодно.

Не меньшую угрозу представляют поддельные воздушные фильтры. Они не только не очищают воздух как следует, но и плохо прилегают к корпусу. Из-за этого внутрь мотора попадает пыль, действующая как абразив. Итог - быстрый износ цилиндров и возможный капитальный ремонт.

Похожая история и с масляными фильтрами. Некачественные компоненты могут лопнуть под давлением, вызвав утечку масла и перегрев двигателя. То же самое касается свечей зажигания, амортизаторов и даже тормозных колодок — их подделки делают из дешёвых материалов, а внешне отличить их от оригинала крайне сложно.

Поэтому главный совет один: покупать всё, что связано с безопасностью и мотором, нужно только в проверенных местах. Иначе "экономия" обернётся дорогим ремонтом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Красота и стиль
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас Аудио 
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Авто
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Последние материалы
Мясная, ароматная, с перчиком: рецепт солянки без лишних хлопот
Стиль 2025: плитка, как произведение искусства, и другие секреты модных ванных
Мощь не в педалях, а в штанге: зачем велоспорту силовая база
Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ
ВСУ меняют тактику под Белгородом — что задумали украинские военные
Раскрыта причина смерти Паши Техника
Мэр Курска Игорь Куцак уходит в отставку
На берегу Тамани нашли пальмовое масло — подозревают сброс с судна
Самый любимый салат с крабовыми палочками — классика, которая не надоедает
Минобороны: за ночь сбито 19 дронов ВСУ над тремя регионами России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.