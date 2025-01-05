Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
2100-летние монеты с загадочными звёздами найдены в Иорданской долине
Чрезмерный туризм обрушился на деревню Санта-Клауса
Чудо-средство для удаления стойких пятен со стекла духовки
Как готовить диетическую шарлотку, чтобы она была более полезной и не вредила фигуре
Чистый кузов авто — действительно ли это важно для уменьшения расхода топлива
Как выбрать безопасную косметику во время беременности?
Друзья цветоводов: самые неприхотливые комнатные растения
Научные статьи за $15: гениальные открытия ИИ подставляют учёных
Венгрия выиграет от остановки транзита российского газа Украиной

Китай строит крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове

2:22
Туризм

Китай продолжает укреплять свои позиции в мировой авиационной индустрии, создавая крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Международный аэропорт Далянь Цзиньчжоу Бэй, строительство которого ведётся у северо-восточного побережья Китая, займёт площадь 20 квадратных километров (7,7 квадратных миль). Он будет оснащён четырьмя взлётно-посадочными полосами и пассажирским терминалом площадью 900 000 квадратных метров (969 000 квадратных футов).

Планируется, что аэропорт будет обслуживать 80 миллионов пассажиров в год на 540 000 рейсов, а его первая очередь откроется в 2035 году.

Операторы аэропорта описывают его как "величайший морской аэропорт страны, который медленно поднимается над уровнем моря, подобно рассвету".

После завершения строительства он станет крупнейшим в мире аэропортом на искусственном острове, превзойдя Международные аэропорты Гонконга и Кансай в Японии.

Ли Сян, главный инженер компании Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd., отметил, что проект сталкивается с серьёзными геологическими и техническими проблемами, но строители стремятся завершить работу в сжатые сроки, соблюдая высокие стандарты качества.

Город Далянь, с населением 7,5 миллионов человек, давно играет роль важного транспортного узла благодаря своему географическому положению близ Японии и Южной Кореи.

Существующий международный аэропорт Далянь Чжоушуйцзы уже исчерпал свою пропускную способность, что сделало необходимость нового аэропорта особенно актуальной. Работы по выбору места для нового аэропорта начались ещё в 2003 году, но активное строительство стартовало лишь в последние годы, передает CNN.

Китайские власти прогнозируют, что к 2035 году стране потребуется 450 новых аэропортов для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки, что подчёркивает стратегическую важность проектов, подобных Далянь Цзиньчжоу Бэй.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре Аудио 
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Новости спорта
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Последние материалы
Научные статьи за $15: гениальные открытия ИИ подставляют учёных
Венгрия выиграет от остановки транзита российского газа Украиной
Китай строит крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове
Подкормка роз: что и когда удобрять для обильного цветения
Как простое дыхание поможет вам восстановиться после тренировки
Чтобы избежать неудачи! Вот когда точно пора разбирать ёлку
Как выбрать свадебное платье своей мечты?
Салат с шампиньонами и жареным сыром — превращаем обычный ужин в праздник вкуса
Ошибки при посадке девичьего винограда: чего стоит избегать?
Проблемы безопасности Tesla: насколько далеко могут зайти автомобильные компании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.