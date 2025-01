Китай строит крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове

Туризм

Китай продолжает укреплять свои позиции в мировой авиационной индустрии, создавая крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Международный аэропорт Далянь Цзиньчжоу Бэй, строительство которого ведётся у северо-восточного побережья Китая, займёт площадь 20 квадратных километров (7,7 квадратных миль). Он будет оснащён четырьмя взлётно-посадочными полосами и пассажирским терминалом площадью 900 000 квадратных метров (969 000 квадратных футов).

Планируется, что аэропорт будет обслуживать 80 миллионов пассажиров в год на 540 000 рейсов, а его первая очередь откроется в 2035 году.

Операторы аэропорта описывают его как "величайший морской аэропорт страны, который медленно поднимается над уровнем моря, подобно рассвету".

После завершения строительства он станет крупнейшим в мире аэропортом на искусственном острове, превзойдя Международные аэропорты Гонконга и Кансай в Японии.

Ли Сян, главный инженер компании Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd., отметил, что проект сталкивается с серьёзными геологическими и техническими проблемами, но строители стремятся завершить работу в сжатые сроки, соблюдая высокие стандарты качества.

Город Далянь, с населением 7,5 миллионов человек, давно играет роль важного транспортного узла благодаря своему географическому положению близ Японии и Южной Кореи.

Существующий международный аэропорт Далянь Чжоушуйцзы уже исчерпал свою пропускную способность, что сделало необходимость нового аэропорта особенно актуальной. Работы по выбору места для нового аэропорта начались ещё в 2003 году, но активное строительство стартовало лишь в последние годы, передает CNN.

Китайские власти прогнозируют, что к 2035 году стране потребуется 450 новых аэропортов для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки, что подчёркивает стратегическую важность проектов, подобных Далянь Цзиньчжоу Бэй.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.





Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.