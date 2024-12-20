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Паломники надежды: Ватикан готовится принять миллионы гостей

2:34
Туризм

Как сообщала "Правда.ру", 2025 год станет Юбилейным, или Святым, годом Католической церкви, и Рим вновь окажется в центре мирового паломничества. Миллионы верующих со всех уголков земного шара отправятся в Вечный город, чтобы стать частью этого важного события.

Ватикан
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican_Museums-3_(16).jpg by Darafsh
Ватикан

Традиция проведения Юбилейных лет берёт своё начало в 1300 году. Папа Римский объявляет Святой год каждые 25 лет, давая возможность верующим получить полное отпущение грехов. Однако изначально такие годы отмечали раз в столетие. Со временем интервал сокращался, и с XV века традиция закрепилась на отметке в четверть века, чтобы каждое поколение могло пережить это духовное событие.

Центральным моментом Юбилейного года становится паломничество в Рим. Чтобы получить индульгенцию, верующие должны пройти через "Святые врата" — символ перехода от греха к благодати. Эти врата открываются только в Юбилейный год в четырёх патриарших базиликах: соборе Святого Петра, Латеранской базилике, Сан-Паоло-фуори-ле-Мура и Санта-Мария-Маджоре.

Юбилейный год 2025 пройдёт под девизом "Паломники надежды". Он начнётся 24 декабря 2024 года с торжественного открытия Святых Врат в соборе Святого Петра и завершится 6 января 2026 года. По традиции, открытие Святых Врат символизирует начало года милости и духовного возрождения.

Интересно, что раньше в конце каждого Святого года врата собора Святого Петра закладывали каменной стеной, которую разбирали перед началом следующего. Первые три удара молотком наносил сам Папа, а остальную работу завершали каменщики. Но в 2000 году Папа Иоанн Павел II изменил эту традицию: теперь стену разбирают заранее, а ворота открываются символическим толчком. Этот жест стал началом новой эры в проведении Юбилейных годов.

Святые врата существуют не только в Риме. По решению Папы их можно открыть в любой церкви мира, давая верующим, которые не могут посетить Вечный город, возможность духовного участия. Италия приглашает всех стать частью этого уникального события — L'Italia ti aspetta!

Уточнения

Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия госуда́рство-го́род Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое маленькое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

Храмовые двери — парадные входные врата в христианскую церковь.

Индульге́нция (лат. indulgentia от лат. indulgeo — милость, снисходительность) — в католической церкви освобождение от наказания (кары) за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые уже прощена в таинстве исповеди, в частности разрешение от наложенной Церковью епитимьи.

Са́нта-Мари́я-Маджо́ре (итал. Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, лат. Basilica Sanctae Mariae Maioris) — католическая церковь на Эсквилинском холме в Риме, одна из четырёх папских базилик (Basilica Papale), имеющая титул Великой базилики (Papal Major Basilica). Посвящена Деве Марии Снежной.

Латеранская базилика или Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано, Базилика Святого Иоанна на Латеранском холме (итал. Basilica di San Giovanni in Laterano). Официальное название: Папская архибазилика Святого Иоанна в Латеране (итал. Archibasilica Papale San Giovanni in Laterano; лат. Archibasilica Sanctissimi Salvatoris et Sanctorum Ioannis Baptistae et Ioannis Evangelistae in Laterano) — кафедральный собор Рима с кафедрой римского епископа (а также папского трона).

Базилика Святого Павла за городскими стенами (итал. Basilica di San Paolo fuori le mura). Полное название: Папская базилика Святого Павла за городскими стенами (Basilica Papale di San Paolo fuori le mura) — католический храм в Риме (Италия), третья из четырёх великих папских базилик (наряду с собором Святого Петра, собором Святого Иоанна Латеранского и базиликой Санта-Мария-Маджоре).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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