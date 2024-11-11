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Планируете поездку в Рим накануне 2025 Юбилейного года? Обязательно учтите эти советы

1:53
Туризм

Туристы, планирующие поездку в Рим в 2025 году, должны быть готовы к перегруженности города, так как в это время будет проходить "Святой год", который продлится с 24 декабря 2024 года по 6 января 2026 года. В течение этого периода столицу Италии посетят миллионы паломников со всего мира, что приведёт к значительному наплыву верующих.

Планируете поездку в Рим накануне 2025 Юбилейного года? Обязательно учтите эти советы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican_Museums-3_(16).jpg by Darafsh

"Святой год", или "Юбилейный год", является важным событием для Католической церкви, и проводится он каждые 25 лет. Этот период всегда сопровождается множеством религиозных мероприятий, а паломники приезжают в Рим, чтобы найти духовное обновление и укрепить свою веру.

С учётом ожидаемой массы людей, власти города предупреждают о возможной перегрузке транспортных систем и рекомендуют путешественникам заранее планировать маршруты, особенно во время ключевых событий Юбилея.

Кроме того, с увеличением числа людей возрастает риск мелких преступлений, таких как карманные кражи и вырывание сумок. Для того чтобы избежать неудобств, туристам рекомендуется быть особенно внимательными в местах скопления людей.

Также для участия в основных событиях Юбилея обязательна регистрация. Все, кто планирует посетить церемонии, должны получить бесплатную цифровую "Карту паломника" на официальном сайте мероприятия.

Эта карта необходима для доступа к главным событиям, включая паломничество к Святым дверям четырёх папских базилик Рима: Собору Святого Петра, Собору Святого Иоанна на Латеране, Собору Святого Павла за городскими стенами и Базилике Санта-Мария-Маджоре. Эти места символизируют путь к прощению и милосердию.

Уточнения

Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия госуда́рство Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое маленькое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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