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В американском Челмсфорде бобриха стала героиней судебного разбирательства

1:37
Туризм

В США суд рассматривает необычное дело о бобрихе по имени Ниби, которая категорически отказывается возвращаться в дикую природу, сообщает Daily Mail.

Бобр валит дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, CC0
Бобр валит дерево

Полтора года назад жители Челмсфорда нашли ее на обочине дороги и передали в местный центр дикой природы. Условия содержания оказались настолько комфортными — просторный вольер, регулярное питание и игры с сотрудниками — что Ниби быстро привыкла к такому образу жизни и не проявляла желания возвращаться в естественную среду обитания.

Вопрос о том, где должна жить Ниби, вызвал споры. Одни настаивали на том, что животное обязано вернуться в дикую природу, другие считали, что ей будет лучше в центре, к которому она привыкла. В конечном итоге судьбу бобрихи решил губернатор Массачусетса, разрешивший оставить Ниби в центре.

Сотрудники центра приложили усилия, чтобы найти ее родителей, но это оказалось непростой задачей: одного бобра сложно отличить от другого. Не сумев найти родных, они оставили Ниби на попечении центра.

За время проживания в центре бобриха необычно себя ведет: она не сближается с другими бобрами, предпочитая общение с людьми.

Журналистка Наиля Аскер-заде отметила в своем Телеграм-канале, что в английском языке есть выражение to beaver away, которое описывает усердный труд и буквально переводится как "работать, как бобр". Однако случай Ниби доказывает, что даже среди трудолюбивых бобров бывают исключения.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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