В американском Челмсфорде бобриха стала героиней судебного разбирательства

Туризм

В США суд рассматривает необычное дело о бобрихе по имени Ниби, которая категорически отказывается возвращаться в дикую природу, сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, CC0 Бобр валит дерево

Полтора года назад жители Челмсфорда нашли ее на обочине дороги и передали в местный центр дикой природы. Условия содержания оказались настолько комфортными — просторный вольер, регулярное питание и игры с сотрудниками — что Ниби быстро привыкла к такому образу жизни и не проявляла желания возвращаться в естественную среду обитания.

Вопрос о том, где должна жить Ниби, вызвал споры. Одни настаивали на том, что животное обязано вернуться в дикую природу, другие считали, что ей будет лучше в центре, к которому она привыкла. В конечном итоге судьбу бобрихи решил губернатор Массачусетса, разрешивший оставить Ниби в центре.

Сотрудники центра приложили усилия, чтобы найти ее родителей, но это оказалось непростой задачей: одного бобра сложно отличить от другого. Не сумев найти родных, они оставили Ниби на попечении центра.

За время проживания в центре бобриха необычно себя ведет: она не сближается с другими бобрами, предпочитая общение с людьми.

Журналистка Наиля Аскер-заде отметила в своем Телеграм-канале, что в английском языке есть выражение to beaver away, которое описывает усердный труд и буквально переводится как "работать, как бобр". Однако случай Ниби доказывает, что даже среди трудолюбивых бобров бывают исключения.

Уточнения

