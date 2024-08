На Эльбрусе прошёл экофестиваль по уборке мусора со склонов

Более 1500 человек приняли участие в экофестивале на Эльбрусе

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В экологическом фестивале "Чистая гора" по уборке склонов Эльбруса приняли участие более 1500 человек. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу АО "Кавказ.РФ".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl, CC BY-SA 4.0

Уборка склонов проходила на высоте от 2350 до 3900 метров. При этом наиболее подготовленные по экипировке и подходящие по возрасту добровольцы собирали мусор около высокогорного приюта "Липрус". Он расположен на высоте 3912 метров. По окончании мероприятия для участников организовали музыкальную программу с ярмаркой. Кроме того, повара фестиваля приготовили более 500 килограммов плова.

Ранее Pravda.Ru писала, что дрон доставил медикаменты альпинистам на Эльбрусе.

Уточнения

Эльбру́с — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. == Примечания == == Литература == Кудинов В. Эльбрусская летопись. — Ставропольское книжное издательство, 1969, 236 с., 30 000 экз. Алексеев А. А. Эльбрус и его отроги / Рец. В. В. Арсенин. — М.: Издатель И. В. Балабанов, 2007. — ISBN 5-901049-46-2. Бероев Б. М. Приэльбрусье: Очерк природы. Летопись покорения Эльбруса. Туристские маршруты. — М.: Профиздат, 1984. — 208 с. — (Сто путей — сто дорог). — 97 500 экз. Динник Н. Я.,. Эльбрус // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Уткин И. С., Федотов С. А., Уткина Л. И. " Оценка тепла накопленного магматическим очагом вулкана Эльбрус во вмещающих его породах, и возможности его извлечения. / В сб. Вулканология и сейсмология № 5,Изд-во АН РФ,М.:2009 — C. 3 −23 Новейший и современный вулканизм на территории России = Modern and Holocene volcanism in Russia : [кол. моногр. : науч. издание] / [отв. ред. и автор вступ. ст. Н. П. Лавёров ; Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта; худож. Ю. И. Духовская]. — М. : Наука, 2005. — 604 с. — ISBN 5-02-032898-7 Газеев В. М. Петрология и потенциальная рудоносность Эльбрусского вулканического центра (Северный Кавказ): Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. геол.-минерал. наук. Институт геол. руд. месторожд., петрогр., минерал. и геохимии РАН, Москва, 2003, 26 с. Собисевич А. Л., Нечаев Ю. В., Арбузкин В. Н., Трофименко Е. А., Пруцкий Н. И., Греков И. И. Новые геофизические данные о структуре магматических образований в районе Эльбрусского вулканического центра // Исследования в области геофизики. — М.: ОИФЗ РАН, 2004. — С. 272—285. Лебедев В. А., Чернышёв И. В., Чугаев А. В., Гольцман Ю. В., Баирова Э. Д. Геохронология извержений и источники вещества материнских магм вулкана Эльбрус (Большой Кавказ): результаты K-Ar и Sr-Nd-Pb изотопных исследований (рус.) // Геохимия : журнал. — 2010. — № 1. — С. 45-73. — ISSN 0016-7525. П.П. Захаров. Кто автор и строитель «Приюта 11-ти»? (неопр.) Russianclimb. Дата обращения: 20 июля 2015. Архивировано 21 июля 2015 года. Список литературы (неопр.). Кафедра динамической геологии МГУ. Дата обращения: 10 июля 2015. Архивировано 4 марта 2016 года. А.В. Твёрдый. Кавказ в именах. — Краснодар: Платонов, 2008. — 432 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-89564-044-9. Архивная копия от 16 мая 2017 на Wayback Machine «Эльбрус: резюме». Глобальная программа по вулканизму. Смитсоновский институт. Заархивировано с оригинала 9 апреля 2009 года. Восстановлено 25 февраля 2010 года. Биография Эльбруса == Ссылки == Веб-камеры на Эльбрусе. Эльбрус (неопр.). mountain.ru. Архивировано 21 февраля 2006 года. Лист карты K-38-13 Гора Эльбрус. Масштаб: 1 : 100 000. Состояние местности на 1983 год. Издание 1988 г. Лист карты K-38-14 Тырныауз. Масштаб: 1 : 100 000. Состояние местности на 1983 год. Издание 1988 г. Лист карты K-38-25 Сгуриши. Масштаб: 1 : 100 000. Состояние местности на 1985 год. Издание 1989 г. Лист карты K-38-26 Местиа. Масштаб: 1 : 100 000. Состояние местности на 1985 год. Издание 1989 г.