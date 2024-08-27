Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"ПИК" запускает проект "Первый AI-дом" с искусственным интеллектом
Основные ошибки водителей, которые снижают срок службы автомобиля
Чем платить ипотеку при потере работы — советы экономиста
Президент IPC остался без пропуска на автомобиль перед стартом Паралимпиады
Ленивые вареники с творогом и картофелем: интересный вариант знакомого рецепта
Как частое окрашивание влияет на здоровье волос и что предпринять для их защиты?
В Норвегии найдены древние погребальные сооружения
Подкармливаем помидоры молоком: за и против этого необычного удобрения
TechCrunch: арест Дурова увеличил количество загрузок Telegram

На Эльбрусе прошёл экофестиваль по уборке мусора со склонов

Более 1500 человек приняли участие в экофестивале на Эльбрусе
0:54
Туризм

В экологическом фестивале "Чистая гора" по уборке склонов Эльбруса приняли участие более 1500 человек. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу АО "Кавказ.РФ".

Более 1500 человек приняли участие в экофестивале на Эльбрусе
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl, CC BY-SA 4.0

Уборка склонов проходила на высоте от 2350 до 3900 метров. При этом наиболее подготовленные по экипировке и подходящие по возрасту добровольцы собирали мусор около высокогорного приюта "Липрус". Он расположен на высоте 3912 метров. По окончании мероприятия для участников организовали музыкальную программу с ярмаркой. Кроме того, повара фестиваля приготовили более 500 килограммов плова.

Ранее Pravda.Ru писала, что дрон доставил медикаменты альпинистам на Эльбрусе.

Уточнения

Эльбру́с — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. == Примечания == == Литература == Кудинов В. Эльбрусская летопись. — Ставропольское книжное издательство, 1969, 236 с., 30 000 экз. Алексеев А. А. Эльбрус и его отроги / Рец. В. В. Арсенин. — М.: Издатель И. В. Балабанов, 2007. — ISBN 5-901049-46-2. Бероев Б. М. Приэльбрусье: Очерк природы. Летопись покорения Эльбруса. Туристские маршруты. — М.: Профиздат, 1984. — 208 с. — (Сто путей — сто дорог). — 97 500 экз. Динник Н. Я.,. Эльбрус // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Уткин И. С., Федотов С. А., Уткина Л. И. " Оценка тепла накопленного магматическим очагом вулкана Эльбрус во вмещающих его породах, и возможности его извлечения. / В сб. Вулканология и сейсмология № 5,Изд-во АН РФ,М.:2009 — C. 3 −23 Новейший и современный вулканизм на территории России = Modern and Holocene volcanism in Russia : [кол. моногр. : науч. издание] / [отв. ред. и автор вступ. ст. Н. П. Лавёров ; Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта; худож. Ю. И. Духовская]. — М. : Наука, 2005. — 604 с. — ISBN 5-02-032898-7 Газеев В. М. Петрология и потенциальная рудоносность Эльбрусского вулканического центра (Северный Кавказ): Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. геол.-минерал. наук. Институт геол. руд. месторожд., петрогр., минерал. и геохимии РАН, Москва, 2003, 26 с. Собисевич А. Л., Нечаев Ю. В., Арбузкин В. Н., Трофименко Е. А., Пруцкий Н. И., Греков И. И. Новые геофизические данные о структуре магматических образований в районе Эльбрусского вулканического центра // Исследования в области геофизики. — М.: ОИФЗ РАН, 2004. — С. 272—285. Лебедев В. А., Чернышёв И. В., Чугаев А. В., Гольцман Ю. В., Баирова Э. Д. Геохронология извержений и источники вещества материнских магм вулкана Эльбрус (Большой Кавказ): результаты K-Ar и Sr-Nd-Pb изотопных исследований (рус.) // Геохимия : журнал. — 2010. — № 1. — С. 45-73. — ISSN 0016-7525. П.П. Захаров. Кто автор и строитель «Приюта 11-ти»? (неопр.) Russianclimb. Дата обращения: 20 июля 2015. Архивировано 21 июля 2015 года. Список литературы (неопр.). Кафедра динамической геологии МГУ. Дата обращения: 10 июля 2015. Архивировано 4 марта 2016 года. А.В. Твёрдый. Кавказ в именах. — Краснодар: Платонов, 2008. — 432 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-89564-044-9. Архивная копия от 16 мая 2017 на Wayback Machine «Эльбрус: резюме». Глобальная программа по вулканизму. Смитсоновский институт. Заархивировано с оригинала 9 апреля 2009 года. Восстановлено 25 февраля 2010 года. Биография Эльбруса == Ссылки == Веб-камеры на Эльбрусе. Эльбрус (неопр.). mountain.ru. Архивировано 21 февраля 2006 года. Лист карты K-38-13 Гора Эльбрус. Масштаб: 1 : 100 000. Состояние местности на 1983 год. Издание 1988 г. Лист карты K-38-14 Тырныауз. Масштаб: 1 : 100 000. Состояние местности на 1983 год. Издание 1988 г. Лист карты K-38-25 Сгуриши. Масштаб: 1 : 100 000. Состояние местности на 1985 год. Издание 1989 г. Лист карты K-38-26 Местиа. Масштаб: 1 : 100 000. Состояние местности на 1985 год. Издание 1989 г.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Скручиваются листья смородины? Узнайте, как выявить и устранить причины
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Последние материалы
"ПИК" запускает проект "Первый AI-дом" с искусственным интеллектом
Основные ошибки водителей, которые снижают срок службы автомобиля
Чем платить ипотеку при потере работы — советы экономиста
Президент IPC остался без пропуска на автомобиль перед стартом Паралимпиады
Ленивые вареники с творогом и картофелем: интересный вариант знакомого рецепта
Как частое окрашивание влияет на здоровье волос и что предпринять для их защиты?
В Норвегии найдены древние погребальные сооружения
Подкармливаем помидоры молоком: за и против этого необычного удобрения
TechCrunch: арест Дурова увеличил количество загрузок Telegram
IKEA запускает онлайн-маркетплейс для продажи подержанных товаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.