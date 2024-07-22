Российские эмигранты оказались обмануты новой визовой политикой в Таиланде

Российские эмигранты в Таиланде возмущены новой визовой политикой

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде началась паника среди "старожилов", которые чувствуют себя обманутыми из-за новых визовых правил королевства. Многие эмигранты, в том числе и россияне, обнаружили, что их дорогостоящие визы стали бесполезными с введением 60-дневного безвизового режима и 180-дневной визы для "цифровых кочевников". Теперь любой турист может въезжать в страну и выезжать из нее неограниченное количество раз, пользуясь бесплатными туристическими визами.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Один из бизнесменов, заплативший 900 тысяч бат за пятилетнюю элитную визу, заявил, что эти деньги были потрачены впустую, потому что теперь любой желающий может находиться в Таиланде практически неограниченное время за минимальную сумму. Другой долгосрочный посетитель пожаловался на необходимость хранить 800 тысяч бат в тайском банке, получать медицинскую страховку и регулярно сообщать свой тайский адрес, несмотря на то, что с новыми визами он может приезжать и уезжать, когда захочет.

Иммиграционные чиновники говорят новым прибывшим, что они могут пересекать границу столько раз, сколько захотят, но официальной информации о том, сколько раз можно воспользоваться безвизовым режимом, нет. Также многие экспаты недоумевают по поводу условий получения рабочей визы DTV, которая требует внесения залога или подтверждения в размере 500 тысяч бат и предназначена для цифровых кочевников и фрилансеров.