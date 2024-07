Российские эмигранты оказались обмануты новой визовой политикой в Таиланде

В Таиланде началась паника среди "старожилов", которые чувствуют себя обманутыми из-за новых визовых правил королевства. Многие эмигранты, в том числе и россияне, обнаружили, что их дорогостоящие визы стали бесполезными с введением 60-дневного безвизового режима и 180-дневной визы для "цифровых кочевников". Теперь любой турист может въезжать в страну и выезжать из нее неограниченное количество раз, пользуясь бесплатными туристическими визами.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository