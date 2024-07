Испанские курорты в опасности: тигровые комары переносят смертельные инфекции

На популярных курортах Средиземноморья наблюдается опасная санитарная ситуация: тигровые комары, способные переносить смертельные инфекции, были обнаружены на испанских островах Майорка и Менорка. Испанские власти совершают полеты на вертолетах для распыления противокомарных средств в попытке избавиться от них.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's