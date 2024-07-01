Испанские курорты в опасности: тигровые комары переносят смертельные инфекции

Опасные тигровые комары угрожают туристам на Майорке и Менорке

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярных курортах Средиземноморья наблюдается опасная санитарная ситуация: тигровые комары, способные переносить смертельные инфекции, были обнаружены на испанских островах Майорка и Менорка. Испанские власти совершают полеты на вертолетах для распыления противокомарных средств в попытке избавиться от них.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's

Специалисты предупреждают о высоком риске заражения через укусы этих насекомых, которые отличаются более болезненными укусами по сравнению с местными видами комаров. Укусы могут вызвать значительные отеки, образование рубцов и даже инфекцию. Путешественникам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и избегать контакта с комарами, особенно в дневное время.

В России также зафиксированы случаи заражения лихорадкой денге среди прибывающих из южных стран. В 2022 году было зарегистрировано 29 случаев, несмотря на уменьшение их числа с 2020 года. Все пострадавшие отмечали укусы насекомых, но не применяли репелленты, что повлияло на вероятность заражения.

Лихорадка денге представляет собой вирусную инфекцию, передающуюся при укусе инфицированного комара. Вирус размножается в организме комара в течение 8-10 дней и сосредотачивается в его слюнных железах. Укус сопровождается сильной воспалительной реакцией, высокой температурой, головной болью и другими симптомами.

Для защиты от укусов рекомендуется использовать репелленты и носить одежду с длинными рукавами при выходе на открытую местность. Также важно спать в помещениях, защищенных от комаров москитными сетками.