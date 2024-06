Токио: город инноваций и мистических легенд, привлекающий туристов со всего мира

Your browser does not support the audio element.

Токио — это город, где каждый день может стать незабываемым благодаря своей уникальности и инновационному подходу к жизни. Одним из таких мест является модный район Харадзюку, где можно найти всё - от оригинальной одежды до необычных аксессуаров. Здесь часто можно встретить людей в экстравагантных нарядах, от привидений и лолит до панков.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository