Какие продукты запрещены в США: российская туристка шокирована

Российская туристка удивлена запретами на продукты в США

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Переехавшая в США российская туристка была удивлена строгими запретами на некоторые продукты, которые в России считаются обычными. В своем блоге на платформе "Дзен" она поделилась впечатлениями о местных ограничениях на продукты, с которыми столкнулась за время пребывания в Штатах.

Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Прибыв в США, она обнаружила, что многие привычные ей блюда запрещены. Она была особенно удивлена тем, что кровяная колбаса здесь считается опасной для здоровья. Также она узнала, что фуа-гра, популярный французский деликатес, запрещен в некоторых штатах, включая Калифорнию, где его продажа полностью запрещена.

Туристка также была поражена запретом на сыры из непастеризованного молока, которые пользуются популярностью в многих странах. По ее словам, американцы считают такие сыры угрозой здоровью.

Настоящим сюрпризом для нее стал запрет на шоколадные яйца с игрушкой внутри, которые американские власти считают опасными для детей.

Кроме того, туристке пришлось узнать, что шведское лакомство сурстрёмминг, представляющее собой консервированную квашеную сельдь, в США не пользуется популярностью из-за своего сильного запаха.

Она также отметила, что абсент, популярный в Европе напиток, в США можно приобрести только в разбавленном виде и с трудом.