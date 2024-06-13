Как скачок курса доллара влияет на стоимость туров для российских туристов

Переход на нацвалюты: влияние санкций США на российский тур. рынок

Санкции США против Московской биржи ускорят переход туристической отрасли на расчеты в национальных валютах, что, в свою очередь, повлияет на стоимость туров. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, сообщает ТАСС.

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"Большинство поставщиков услуг, включая отели и авиакомпании, устанавливают свои цены в долларах и евро," — отметил он.

Мурадян также сообщил, что многие туроператоры уже давно используют платежи через третьи страны в национальных валютах.

"Этот механизм отработан, но он добавляет еще один этап конвертации, что неизбежно отражается на конечной цене туров," — пояснил он.

По его словам, существует риск ажиотажного спроса на наличные доллары и евро, так как многие россияне предпочитают брать с собой наличные деньги в поездки. "Однако, на мой взгляд, не стоит спешить скупать валюту в панике без реальной необходимости," — добавил Мурадян.