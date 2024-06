Как скачок курса доллара влияет на стоимость туров для российских туристов

Санкции США против Московской биржи ускорят переход туристической отрасли на расчеты в национальных валютах, что, в свою очередь, повлияет на стоимость туров. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию