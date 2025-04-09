Забудьте о скручиваниях: вот как прокачать пресс за 10 минут по-максимуму

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В те дни, когда вы хотите позаниматься дома, на помощь приходит онлайн-занятие. Если у вас мало времени и мотивации, ознакомьтесь с этой тренировкой из четырех упражнений для корпуса.

Фото: freepik мышцы пресса

Она займет всего 10 минут. Но что самое лучшее? Вам понадобится только вес вашего тела и достаточно места, чтобы раскатать коврик и начать.

Начинаем с двухминутной разминки с такими упражнениями, как повороты спины сидя, вдевание нити в иголку и собака мордой вниз.

После того, как вы полностью разогреетесь, вы сможете отдохнуть 30 секунд перед выполнением четырех основных силовых упражнений.

4 упражнения:

Собака-птица Половинный подъем Модифицированная боковая планка с подъемом ноги Ягодичный мостик на одной ноге

Важно, что эта тренировка разделена на четыре подхода: два подхода в позе "собака-птица" и полуприседания, а также два подхода в модифицированной боковой планке с подъемом ног и ягодичных мостиках на одной ноге.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

