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Блюдо от бабушек СССР: суп из ничего, но вкус — как из сказки

1:14
Еда

Когда из картошки, лука и капли любви выходил обед на весь день.

Суп с хлебом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с хлебом

Времена в СССР были непростые, холодильник — почти пустой, но бабушки умели творить чудеса. Казалось бы — ничего нет. А через час в кастрюле уже булькает суп, пахнущий домом и заботой. Без мясных изысков, без модных приправ — но вкус, который вспоминается годами.

Что было в супе "из ничего"

  • Картошка — основа, "насытиться"
  • Лук и морковь — поджарка для вкуса
  • Пара ложек крупы — чаще перловка или пшено
  • Лавровый лист — для аромата
  • Чеснок/укроп — в самом конце
  • Иногда — кусочек сала или обрезки копчёностей (если повезло).

Мяса нет — так и не надо. Главное — чтобы горячее и с любовью.

Почему это было вкусно?

  • Варилось на медленном огне, с терпением
  • Лук обязательно пассеровался до золотистого
  • Щепотка соли от души
  • А ещё никто не торопился: еда — это ритуал.

Этот суп был про заботу, про умение накормить семью в трудные времена. Не из ресторанных продуктов, а из того, что есть. Бабушки не жаловались — они творили уют из простых вещей.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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