Блюдо от бабушек СССР: суп из ничего, но вкус — как из сказки

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда из картошки, лука и капли любви выходил обед на весь день.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп с хлебом

Времена в СССР были непростые, холодильник — почти пустой, но бабушки умели творить чудеса. Казалось бы — ничего нет. А через час в кастрюле уже булькает суп, пахнущий домом и заботой. Без мясных изысков, без модных приправ — но вкус, который вспоминается годами.

Что было в супе "из ничего"

Картошка — основа, "насытиться"

Лук и морковь — поджарка для вкуса

Пара ложек крупы — чаще перловка или пшено

Лавровый лист — для аромата

Чеснок/укроп — в самом конце

Иногда — кусочек сала или обрезки копчёностей (если повезло).

Мяса нет — так и не надо. Главное — чтобы горячее и с любовью.

Почему это было вкусно?

Варилось на медленном огне, с терпением

Лук обязательно пассеровался до золотистого

Щепотка соли от души

А ещё никто не торопился: еда — это ритуал.

Этот суп был про заботу, про умение накормить семью в трудные времена. Не из ресторанных продуктов, а из того, что есть. Бабушки не жаловались — они творили уют из простых вещей.