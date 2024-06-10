Отель в Турции заселил россиян в грязные комнаты с муравьями и строительной пылью

Российских туристов разместили в недостроенном корпусе отеля в Турции, а некоторых вовсе выгнали на улицу из-за нехватки номеров, сообщает телеграм-канал Shot.
Инцидент произошел в отеле Mövenpick Resort Antalya, расположенном в турецком Кемере. Туристы, ожидавшие комфортных условий проживания, были неприятно удивлены, оказавшись в грязных номерах с муравьями и строительной пылью. Стоимость путевок составляла от 400 до 500 тысяч рублей, рассказали пострадавшие.
Некоторые туристы узнали о проблемах с размещением уже на ресепшене. Проблема возникла из-за того, что новый корпус отеля не был достроен вовремя и открылся только частично. Те, кому все же удалось получить номер, столкнулись с грязью, отсутствием уборки, перебоями в электроснабжении и нехваткой персонала, включая уборщиц.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.