Отель в Турции заселил россиян в грязные комнаты с муравьями и строительной пылью

Российских туристов выселили из отеля в Турции из-за нехватки номеров

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российских туристов разместили в недостроенном корпусе отеля в Турции, а некоторых вовсе выгнали на улицу из-за нехватки номеров, сообщает телеграм-канал Shot.

Фото: Wikipedia by Fortepan is licensed under CC BY-SA 3.0

Инцидент произошел в отеле Mövenpick Resort Antalya, расположенном в турецком Кемере. Туристы, ожидавшие комфортных условий проживания, были неприятно удивлены, оказавшись в грязных номерах с муравьями и строительной пылью. Стоимость путевок составляла от 400 до 500 тысяч рублей, рассказали пострадавшие.

Некоторые туристы узнали о проблемах с размещением уже на ресепшене. Проблема возникла из-за того, что новый корпус отеля не был достроен вовремя и открылся только частично. Те, кому все же удалось получить номер, столкнулись с грязью, отсутствием уборки, перебоями в электроснабжении и нехваткой персонала, включая уборщиц.