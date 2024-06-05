В первые летние дни туры в Египет из Москвы значительно подешевели. Этот сезонный минимум вряд ли продлится долго, так как отдых на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха популярен круглый год. Мы уточнили правила въезда в страну, узнали о ценах на турпакеты в июле и особенности использования карт UnionPay.
Египет с визой и без визы
Туристы могут приобрести визу по прибытии в аэропорты Хургады, Шарм-эль-Шейха или Каира за 25 долларов наличными. Также можно оформить электронное разрешение онлайн. Однократная туристическая виза действует 30 дней и может быть продлена бесплатно еще на 60 дней через миграционно-паспортную службу.
Для прохождения пограничного контроля нужно иметь загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев после даты выезда и заполненную карточку с персональными данными. Несовершеннолетним детям, вписанным в паспорт родителя, визовая марка не требуется.
Без визы можно попасть в Египет, если выполнены три условия: прилет в аэропорт Шарм-эль-Шейха из другой страны, наличие туристического ваучера на отдых до 2 недель, и отдых исключительно на курортах Южного Синая. В этом случае ставится бесплатный штамп на 15 дней. Для более длительного пребывания или для экскурсий в другие регионы нужна туристическая виза.
В Египет — по туру
Из России в Египет в основном летают чартерные рейсы по программам туроператоров. Найти дешевые билеты на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх практически невозможно, так как туркомпании выкупают блоки мест.
Например, редакция проверила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга с вылетом 6 июля и возвращением 20 июля, все цены указаны туда-обратно с багажом:
Чартерные программы включают десятки рейсов в неделю в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из Москвы и регионов (Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург и другие). Купить тур в Египет часто проще и дешевле, чем организовать поездку самостоятельно.
Стоимость недельного турпакета на двоих с вылетом из Москвы 7 июля с питанием "все включено":
Из Санкт-Петербурга турпакет в Шарм-эль-Шейх — от 154 тыс. руб. на двоих в Concorde El Salam Front Area 5* с вылетом 6 июля на 7 ночей "все включено". Похожий недельный тур в Хургаду — от 155 тыс. руб. в Jasmine Palace Resort & Spa 5* с вылетом 7 июля.
Из Казани в Шарм-эль-Шейх можно улететь 6 июля за 192 тыс. руб. на 10 ночей в Fun & Sun Active Naama Waves 5* с "все включено". Тур в Хургаду — от 192 тыс. руб. в Stella Makadi Gardens Resort & Spa 5* на 9 ночей, также с "все включено".
Валюта в Египте
Национальная валюта Египта — египетский фунт. На курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха часто принимают доллары и евро, хотя курс будет ниже, чем в обменниках. При оплате крупными купюрами сдача выдается в местной валюте.
Российские туристы часто используют карты UnionPay от российских банков, не попавших под санкции. Наличные фунты можно снять практически в любом банкомате. Например, успешно использовались карты "Даймонд" от Газпромбанка, Примсоцбанка и Россельхозбанка. Однако безналичная оплата не всегда возможна — POS-терминалы Banque Misr иногда проводят платежи, но надежнее использовать карты Visa и MasterCard зарубежных банков.
Билеты в музеи теперь продаются только по безналичному расчету, и карты UnionPay не принимаются. Экскурсии обычно оплачиваются наличными у гидов в отелях или частных агентов, принимающих рубли на свои карты через интернет.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.