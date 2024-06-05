Дешевые туры в Египет из Москвы: как оформить визу и сэкономить

Как сэкономить на визе в Египет

5:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В первые летние дни туры в Египет из Москвы значительно подешевели. Этот сезонный минимум вряд ли продлится долго, так как отдых на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха популярен круглый год. Мы уточнили правила въезда в страну, узнали о ценах на турпакеты в июле и особенности использования карт UnionPay.

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Египет с визой и без визы

Туристы могут приобрести визу по прибытии в аэропорты Хургады, Шарм-эль-Шейха или Каира за 25 долларов наличными. Также можно оформить электронное разрешение онлайн. Однократная туристическая виза действует 30 дней и может быть продлена бесплатно еще на 60 дней через миграционно-паспортную службу.

Для прохождения пограничного контроля нужно иметь загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев после даты выезда и заполненную карточку с персональными данными. Несовершеннолетним детям, вписанным в паспорт родителя, визовая марка не требуется.

Без визы можно попасть в Египет, если выполнены три условия: прилет в аэропорт Шарм-эль-Шейха из другой страны, наличие туристического ваучера на отдых до 2 недель, и отдых исключительно на курортах Южного Синая. В этом случае ставится бесплатный штамп на 15 дней. Для более длительного пребывания или для экскурсий в другие регионы нужна туристическая виза.

В Египет — по туру

Из России в Египет в основном летают чартерные рейсы по программам туроператоров. Найти дешевые билеты на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх практически невозможно, так как туркомпании выкупают блоки мест.

Например, редакция проверила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга с вылетом 6 июля и возвращением 20 июля, все цены указаны туда-обратно с багажом:

Шереметьево — Хургада, прямой рейс "Аэрофлота" — от 82 тыс. руб.

Домодедово — Каир — Хургада с пересадкой на EgyptAir — от 60,2 тыс. руб.

Жуковский — Шарм-эль-Шейх, прямой рейс Red Wings — от 58 тыс. руб.

Санкт-Петербург — Хургада, прямой рейс Almasria Universal Airlines — от 137 тыс. руб.

Санкт-Петербург — Хургада с пересадкой Pegasus Airlines через Стамбул — от 66 тыс. руб.

Санкт-Петербург — Шарм-эль-Шейх, прямой рейс "Аэрофлота" — от 102 тыс. руб.

Чартерные программы включают десятки рейсов в неделю в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из Москвы и регионов (Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург и другие). Купить тур в Египет часто проще и дешевле, чем организовать поездку самостоятельно.

Стоимость недельного турпакета на двоих с вылетом из Москвы 7 июля с питанием "все включено":

Хургада: от 127 тыс. руб. в отеле Elysees 4*, от 151 тыс. руб. в Calimera Blend Paradise Resort 5*.

Шарм-эль-Шейх: от 105 тыс. руб. в отеле Sharm Cliff Resort 3*, от 156 тыс. руб. в Grand Rotana Resort & Spa 5*.

Из Санкт-Петербурга турпакет в Шарм-эль-Шейх — от 154 тыс. руб. на двоих в Concorde El Salam Front Area 5* с вылетом 6 июля на 7 ночей "все включено". Похожий недельный тур в Хургаду — от 155 тыс. руб. в Jasmine Palace Resort & Spa 5* с вылетом 7 июля.

Из Казани в Шарм-эль-Шейх можно улететь 6 июля за 192 тыс. руб. на 10 ночей в Fun & Sun Active Naama Waves 5* с "все включено". Тур в Хургаду — от 192 тыс. руб. в Stella Makadi Gardens Resort & Spa 5* на 9 ночей, также с "все включено".

Валюта в Египте

Национальная валюта Египта — египетский фунт. На курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха часто принимают доллары и евро, хотя курс будет ниже, чем в обменниках. При оплате крупными купюрами сдача выдается в местной валюте.

Российские туристы часто используют карты UnionPay от российских банков, не попавших под санкции. Наличные фунты можно снять практически в любом банкомате. Например, успешно использовались карты "Даймонд" от Газпромбанка, Примсоцбанка и Россельхозбанка. Однако безналичная оплата не всегда возможна — POS-терминалы Banque Misr иногда проводят платежи, но надежнее использовать карты Visa и MasterCard зарубежных банков.

Билеты в музеи теперь продаются только по безналичному расчету, и карты UnionPay не принимаются. Экскурсии обычно оплачиваются наличными у гидов в отелях или частных агентов, принимающих рубли на свои карты через интернет.