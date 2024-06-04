Сколько россияне тратят на медовый месяц: опрос от МТС Travel

В среднем на медовый месяц россияне тратят до 300 тысяч рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство россиян, участвовавших в опросе, потратили на медовый месяц от 100 до 300 тысяч рублей (47 процентов). Исследование, проведённое МТС Travel, результаты которого предоставлены "Ленте.ру", раскрыло эти данные.

Фото: unsplash.com by Paul Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Примерно треть участников (32 процента) уложилась в бюджет от 50 до 100 тысяч рублей, а 10 процентов респондентов сообщили, что их медовый месяц обошелся в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Восемь процентов опрошенных потратили менее 50 тысяч рублей, а три процента — более 500 тысяч рублей.

Более половины опрошенных (58 процентов) провели свадебное путешествие в России, тогда как 31 процент предпочли отдых за границей.