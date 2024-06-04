Большинство россиян, участвовавших в опросе, потратили на медовый месяц от 100 до 300 тысяч рублей (47 процентов). Исследование, проведённое МТС Travel, результаты которого предоставлены "Ленте.ру", раскрыло эти данные.
Примерно треть участников (32 процента) уложилась в бюджет от 50 до 100 тысяч рублей, а 10 процентов респондентов сообщили, что их медовый месяц обошелся в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Восемь процентов опрошенных потратили менее 50 тысяч рублей, а три процента — более 500 тысяч рублей.
Более половины опрошенных (58 процентов) провели свадебное путешествие в России, тогда как 31 процент предпочли отдых за границей.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.