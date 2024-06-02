Обувь в спальне и белые стены: впечатления российской блогерши о домах в США

Россиянка была удивлена бытом американцев

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогер Марина Ершова посетила США и поделилась своими впечатлениями о местных домах в личном блоге на платформе "Дзен". Она отметила, что интерьеры американских домов кажутся ей скучными и пугающими, как больницы, и совсем не похожи на привычные для её соотечественников.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ершова описала, что в американских домах отсутствуют привычные полки, вешалки, зеркала и этажерки для обуви. "Уже с прихожей видно, что нет ни полочек, ни вешалок, ни зеркал, ни этажерок для обуви, ни ключниц. Просто тонкая, иногда стеклянная дверь, за которой с одной стороны сразу улица и дорога, а с другой — гостиная и кухня", — написала она.

Блогер была удивлена, что обувь в США обычно хранят в гардеробной, расположенной в спальне. "Американцы идут в обуви с улицы прямо в гардеробную. Не знаю, как им это нравится, но мне это кажется неприятным", — призналась Ершова.

Также её поразило отсутствие потолочных люстр и обоев в американских домах. "Американцы просто красят стены в белый цвет, совершенно не задумываясь о красивом интерьере. У большинства людей дома выглядят стандартно", — заключила Ершова.