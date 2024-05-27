Россиянка полтора года в подвале из-за арендатора в Турции: история Жанны Худяковы

Россиянка живет в подвале Турции из-за проблем с арендатором

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка Жанна Худякова не может выселить арендатора, который не освободил квартиру по договору, из своей собственности в турецкой курортной Анталье. Из-за этого она вынуждена жить в складском помещении того же здания, ожидая завершения судебного процесса, сообщает агентство İhlas.

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Десять лет назад Худякова приобрела двухуровневую квартиру в районе Коньяалты в Анталье. Два года назад, после долгого отсутствия в Турции, она решила вернуться и продолжить жизнь там.

"Однако арендатор, который жил в её квартире через агентство недвижимости, не освободил жилье по договору. Худякова обратилась в суд, и после годового процесса суд постановил выселить арендатора. Тем не менее, решение было обжаловано", — пишет издание.

Уже более полутора лет женщина борется за свои права и вынуждена жить в складском помещении того же здания.

"Худякова заявила, что арендатор сопротивляется выселению, а процесс затянулся из-за её незнания правовой системы Турции", — сообщает агентство. "Я одинокая женщина, и мне приходится носить с собой нож, когда я сплю ночью в подвале", — приводит издание слова россиянки. "Наш судебный процесс всё ещё продолжается. Уже 1,5 года я живу на складе жилого дома, где нет воды, электричества, кухни, туалета и ванной. А арендатор комфортно живёт в меблированной квартире, платя 5 тысяч 700 лир (около 16 тысяч рублей). Мне здесь трудно, я боюсь по вечерам", — добавила она.