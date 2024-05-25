Отельные сокровища Запорожья: расцвет курортного сезона среди природных красот

Запорожье ждёт 100 тысяч туристов

4:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Губернатор Запорожской области, Евгений Балицкий, заявил о готовности принять до 120 гостиниц и других объектов размещения в предстоящем курортном сезоне, включая четыре совершенно новых. Ожидается, что регион посетят около 100 тысяч туристов, что на четверть больше, чем в прошлом году. Редакция TourDom. ru решила рассмотреть, какие курорты представлены в Запорожской области, кто может заинтересоваться отдыхом там, а также что можно ожидать от цен, инфраструктуры и уровня безопасности.

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Туристические базы на побережье Азовского моря оставались популярными в предыдущие годы благодаря своему теплому мелководью летом, достигающему в среднем 26 градусов, с рекордными показателями до +39 по Цельсию. Основные курорты, такие как Бердянск и Кирилловка, привлекают туристов своими гостиницами и турбазами, расположенными на песчаных косах, таких как Бердянская в Бердянске, Федотова и Пересыпь в Кирилловке. Также есть Приморск, недалеко от Бердянска, где планируется создание круглогодичного курорта с различными удобствами, такими как яхтенная марина и аквапарк, но это проект запланирован на будущее, к 2035 году.

Однако, по словам руководителя сети тургентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, количество заявленных 120 гостиниц, о которых упомянул губернатор Балицкий, немного преувеличено. Он уточнил, что в Запорожской области действительно существует менее 20 отелей с минимальным количеством номеров в 80, а остальные 100 представлены гостевыми домами и мини-отелями с небольшим числом номеров.

Несколько крупных курортно-оздоровительных комплексов в настоящее время находятся под управлением госпредприятия "Курорты Запорожской области", включая круглогодичный санаторий "Нефтехимик" с более чем 100 номерами, а также отели "Ореанда" и "Панорама". Цены на размещение варьируются в зависимости от типа номера и уровня комфорта, начиная от 2 тысяч рублей за стандартный номер до 5,9 тысяч рублей за люкс в отеле "Панорама". В отеле "Жемчужина Таврии" на косе Пересыпь в Кирилловке самый доступный вариант размещения начинается с 9379 рублей в сутки, при этом требуется депозит в размере 3 тысяч рублей при заселении.

Большинство объектов размещения в Запорожской области представлены небольшими отельчиками и базами отдыха с разнообразными ценами, которые зависят от условий проживания и расположения. Бронирование отдыха в этом регионе может быть сложным через традиционные онлайн-сервисы, но некоторые варианты доступны на платформе "Суточно", а также можно связаться напрямую с "Курортами Запорожской области" или с конкретными отелями и базами отдыха через телефон или мессенджеры.

В Запорожской области развлечения представлены в меньшем объеме по сравнению с курортами, такими как Анапа или Геленджик, но все же имеются определенные возможности. Например, в Бердянске функционируют кинотеатры и парк аттракционов, а в этом году планируется открытие аквапарка "Акваленд", который был популярен до 2021 года. В Кирилловке также запланировано открытие зоопарка и дельфинария.

Вопрос безопасности играет значительную роль, учитывая расстояние от Бердянска до линии фронта, которое составляет 120 километров. Однако, по заверениям губернатора Балицкого, вопрос безопасности будет тщательно контролироваться.

Как отмечает Алексан Мкртчян, ожидается, что основная часть туристов, около 85-90%, буд