Италия возглавила рейтинг доступных отелей: экономьте на проживании в самой живописной стране

Италия стала самой дешевой страной Европы

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во втором квартале 2024 года Италия стала самой доступной страной Европы для бронирования отелей за рубежом. Данные об этом предоставлены аналитиками сервиса "Яндекс Путешествия" и опубликованы на "Лента.ру".

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Средняя стоимость ночи в итальянском отеле для российских туристов составила 5,3 тысячи рублей. Среди стран дальнего зарубежья лидером по доступным ценам на отели стали Филиппины (4,9 тысячи рублей). На третьем месте в рейтинге оказалась Мексика (6,1 тысячи рублей), а на четвертом — Вьетнам (6,9 тысячи рублей).

Специалисты также отметили, что по сравнению с первым кварталом текущего года в Италии удалось забронировать отель по более выгодной цене, которая снизилась на 62 процента. Также снижение цен заметно в ОАЭ (на 59 процентов, до 7,6 тысячи рублей), Японии (на 43 процента, 7,4 тысячи рублей), Болгарии (на 23 процента, 7,6 тысячи рублей) и Индии (на 28 процентов, 8,4 тысячи рублей).