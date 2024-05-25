Италия возглавила рейтинг доступных отелей: экономьте на проживании в самой живописной стране

Во втором квартале 2024 года Италия стала самой доступной страной Европы для бронирования отелей за рубежом. Данные об этом предоставлены аналитиками сервиса "Яндекс Путешествия" и опубликованы на "Лента.ру".
Средняя стоимость ночи в итальянском отеле для российских туристов составила 5,3 тысячи рублей. Среди стран дальнего зарубежья лидером по доступным ценам на отели стали Филиппины (4,9 тысячи рублей). На третьем месте в рейтинге оказалась Мексика (6,1 тысячи рублей), а на четвертом — Вьетнам (6,9 тысячи рублей).
Специалисты также отметили, что по сравнению с первым кварталом текущего года в Италии удалось забронировать отель по более выгодной цене, которая снизилась на 62 процента. Также снижение цен заметно в ОАЭ (на 59 процентов, до 7,6 тысячи рублей), Японии (на 43 процента, 7,4 тысячи рублей), Болгарии (на 23 процента, 7,6 тысячи рублей) и Индии (на 28 процентов, 8,4 тысячи рублей).
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.