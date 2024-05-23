Турция уступила лидерство: абхазия — новый фаворит российских туристов

Абхазия стала самым популярным курортом среди россиян, обогнав все другие курортные страны. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса онлайн-бронирования жилья "Островок", предоставленные "Ленте.ру".
Согласно исследованию, число бронирований в Абхазии в июне 2024 года утроилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абхазия сместила Турцию, которая лидировала в 2022 и 2023 годах.
Эксперты также отметили, что среди наиболее популярных курортных направлений у россиян остаются Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия и Мальдивы.
Кроме того, в исследовании указано, что спрос россиян на пляжный отдых за границей в июне 2024 года вырос на 80 процентов по сравнению с июнем 2023 года.
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