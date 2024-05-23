Турция уступила лидерство: абхазия — новый фаворит российских туристов

Абхазия стала самой популярной курортной страной у россиян

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Абхазия стала самым популярным курортом среди россиян, обогнав все другие курортные страны. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса онлайн-бронирования жилья "Островок", предоставленные "Ленте.ру".

Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно исследованию, число бронирований в Абхазии в июне 2024 года утроилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абхазия сместила Турцию, которая лидировала в 2022 и 2023 годах.

Эксперты также отметили, что среди наиболее популярных курортных направлений у россиян остаются Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия и Мальдивы.

Кроме того, в исследовании указано, что спрос россиян на пляжный отдых за границей в июне 2024 года вырос на 80 процентов по сравнению с июнем 2023 года.