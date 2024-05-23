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Британец погиб в аварии на гидроцикле на Пхукете: подробности

Британский турист не выжил, катаясь на гидроцикле на Пхукете

0:37
Туризм

Британский турист погиб во время катания на гидроцикле на острове Пхукет в Таиланде. Инцидент произошел в начале мая, но подробности стали известны только сейчас, сообщил местный ресурс The Thaiger.

Британский турист не выжил, катаясь на гидроцикле на Пхукете
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

37-летний Джонатан Грин из Сток-он-Трента, Англия, попал в аварию и был доставлен в больницу Бангкока, где его жизнь спасти не удалось.

Кроме того, в статье говорится, что полиция Таиланда начала расследование незаконной аренды гидроциклов на восточном побережье популярного курорта после многочисленных жалоб местных жителей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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