Загадочная гибель: индийский турист обнаружен на дереве на острове

На вершине острова Ко Лан, недалеко от тайского курорта Паттайя, был обнаружен индийский турист без признаков жизни, как сообщает издание The Pattaya News.
31-летнего индийца заметила группа туристов 14 апреля. Он был обнаружен висящим на дереве, одетым в белую рубашку и черные штаны, рядом лежал бело-голубой шарф. На месте происшествия также были обнаружены два мобильных телефона и несколько рупий.
Местный монах сообщил полиции, что видел индийца начиная восхождение в горы накануне, но он так и не вернулся. Владелица местной службы проката машин сообщила, что индиец проживал на острове около двух месяцев и у нее были разговоры о проблемах в его семье.
Мужчину доставили в больницу для проведения патологоанатомического исследования. Расследование происшествия продолжается, местные власти обратились в посольство Индии для связи с семьей туриста.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.