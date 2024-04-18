Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иностранные банки ограничили доступ к информации о ценных бумагах для россиян
Эксперты назвали породы кошек, которые не линяют
TX: производство авиационного топлива из мусора снизит загрязнение воздуха
Пугачёва и Галкин*: неожиданные проблемы и финансовые риски в странствиях
Путёвки в санатории за счёт подчиненных: пермского депутата ждёт суд
Павел Дуров рассказал, почему он не покупает недвижимость
Диетолог Пономарёва: смесь орехов и сухофруктов полезна в качестве перекуса
Мексика отказывает китайским автопроизводителям во внедрении EV из-за давления США
Пять вещей, который сделают ваш образ дешевым
Загадочная гибель: индийский турист обнаружен на дереве на острове

Мертвого индийского туриста нашли висящим на дереве в Таиланде

1:02
Туризм

На вершине острова Ко Лан, недалеко от тайского курорта Паттайя, был обнаружен индийский турист без признаков жизни, как сообщает издание The Pattaya News.

Мертвого индийского туриста нашли висящим на дереве в Таиланде
Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0

31-летнего индийца заметила группа туристов 14 апреля. Он был обнаружен висящим на дереве, одетым в белую рубашку и черные штаны, рядом лежал бело-голубой шарф. На месте происшествия также были обнаружены два мобильных телефона и несколько рупий.

Местный монах сообщил полиции, что видел индийца начиная восхождение в горы накануне, но он так и не вернулся. Владелица местной службы проката машин сообщила, что индиец проживал на острове около двух месяцев и у нее были разговоры о проблемах в его семье.

Мужчину доставили в больницу для проведения патологоанатомического исследования. Расследование происшествия продолжается, местные власти обратились в посольство Индии для связи с семьей туриста.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Использовали обычную кофемолку для получения нефти: учёные нашли новое применение отходов резины и пластика
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников
Добрейшие из добрых: названы самые добрые породы собак
Зачем люди бросили концерт Александра Серова? Юрий Лоза раскрывает правду
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Последние материалы
TX: производство авиационного топлива из мусора снизит загрязнение воздуха
Пугачёва и Галкин*: неожиданные проблемы и финансовые риски в странствиях
Путёвки в санатории за счёт подчиненных: пермского депутата ждёт суд
Павел Дуров рассказал, почему он не покупает недвижимость
Диетолог Пономарёва: смесь орехов и сухофруктов полезна в качестве перекуса
Мексика отказывает китайским автопроизводителям во внедрении EV из-за давления США
Пять вещей, который сделают ваш образ дешевым
Как остановить малину
Как разогреть холодное картофельное пюре: оптимальный способ, сохраняющий вкус
Стало известно, как пройдет пятый сезон Медиалиги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников