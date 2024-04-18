Санкции или низкая загрузка? Почему билеты на Сейшелы исчезли из списка предложений "Аэрофлота"

"Аэрофлот" больше не летает на Сейшелы

Отмечается, что туристы обнаружили отсутствие доступных билетов на Сейшелы в системе бронирования "Аэрофлота". Это создает неудобства для тех, кто планировал поездку на этот экзотический остров в июне, особенно в связи с отсутствием прямых рейсов в Мае. Последние доступные рейсы из Москвы назначены на 15 мая, с ценами на билеты от 29 тыс. рублей, но обратные билеты стоят значительно дороже, около 70 тыс. рублей без учета багажа.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Журналисты проверили информацию и подтвердили отсутствие билетов на указанные даты. Они обратились в "Аэрофлот" для получения объяснений, однако на момент написания статьи ответ не был получен. По расписанию аэропорта Шереметьево, изначально планировалось, что "Аэрофлот" сократит частоту рейсов с трех до двух в неделю с 15 мая и будет летать в этом режиме до октября.

Одной из версий объяснения отсутствия билетов является возможное влияние санкций. Сообщалось, что у авиакомпании возникли проблемы с местным кейтерингом, из-за чего пришлось ограничить меню на борту и, вероятно, доставлять еду из Москвы. Экипажи были инструктированы отвечать, что изменения в питании связаны с санкциями недружественных стран к России.

Однако более вероятной кажется версия о низкой загрузке рейсов, так как летом туристы предпочитают другие направления. Это подтверждается тем, что билеты на Сейшелы с "Аэрофлотом" становятся доступными с октября. Также стоит отметить, что у туроператора "Библио-Глобус", стратегического партнера авиакомпании, туры на Сейшелы с перелетом "Аэрофлотом" также недоступны летом, но вновь появляются с октября.