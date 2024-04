Санкции или низкая загрузка? Почему билеты на Сейшелы исчезли из списка предложений "Аэрофлота"

Отмечается, что туристы обнаружили отсутствие доступных билетов на Сейшелы в системе бронирования "Аэрофлота". Это создает неудобства для тех, кто планировал поездку на этот экзотический остров в июне, особенно в связи с отсутствием прямых рейсов в Мае. Последние доступные рейсы из Москвы назначены на 15 мая, с ценами на билеты от 29 тыс. рублей, но обратные билеты стоят значительно дороже, около 70 тыс. рублей без учета багажа.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License