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Отдых на пляжах Северной Кореи: новые летние туры от Приморского края и туроператоров

Летом туристы из России смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи

1:35
Туризм

Правительство Приморского края в партнёрстве с туроператорами представило новые программы летних туров в Северную Корею. Эту инициативу объявили в эфире программы "В центре внимания" на канале "ОТВ", где выступили руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков и генеральный директор туроператора "Восток Интур" Инна Мухина.

Летом туристы из России смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Они сообщили, что уже разработаны программы летних туров в Северную Корею на 8 или 12 дней, включающие отдых на пляжах страны. В настоящее время даты начала туров находятся на стадии утверждения.

Кроме летних программ, на весну запланированы три тура продолжительностью в пять дней. Первая группа, состоящая из 40 человек, отправится в КНДР 15 апреля. Затем последует группа из примерно 100 туристов, посетивших страну с 29 апреля по 3 мая. Третья поездка запланирована на период с 6 по 10 мая и соберёт около 30 участников.

Эта новость следует за сообщением Российского союза туриндустрии о возросшем интересе к путешествиям в Северную Корею. С начала текущего года различные туроператоры стали регулярно организовывать поездки россиян в эту страну. В феврале первая за последние четыре года группа из 100 россиян посетила Пхеньян и горнолыжный курорт "Масикрен", а в марте к ним присоединились ещё две группы туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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