Катастрофа у побережья Колумбии: драма и спасение после кораблекрушения у берегов Картахены

Группа туристов отправилась на морскую экскурсию на яхте и чудом выжила после крушения у берегов Картахены, Колумбия, как сообщает Daily Mail.
Согласно информации издания, судно "Бахари" перевозило американских путешественников после поездки на острова Ислас-дель-Росарио 12 апреля. Во время плавания возникли технические проблемы, в результате чего начался залив судна. Близлежащие плавательные средства заметили происшествие и пришли на помощь.
Суммарно из затонувшей яхты было спасено 14 человек, включая двух членов экипажа. Позднее выяснилось, что компания, владевшая судном, не обладала лицензией на перевозку туристов. В настоящее время ведется расследование.
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