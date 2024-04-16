Катастрофа у побережья Колумбии: драма и спасение после кораблекрушения у берегов Картахены

Туристы захотели на морскую прогулку и чудом остались в живых после кораблекрушения

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Группа туристов отправилась на морскую экскурсию на яхте и чудом выжила после крушения у берегов Картахены, Колумбия, как сообщает Daily Mail.

Фото: fws.gov by Kevin Bell is licensed under public domain

Согласно информации издания, судно "Бахари" перевозило американских путешественников после поездки на острова Ислас-дель-Росарио 12 апреля. Во время плавания возникли технические проблемы, в результате чего начался залив судна. Близлежащие плавательные средства заметили происшествие и пришли на помощь.

Суммарно из затонувшей яхты было спасено 14 человек, включая двух членов экипажа. Позднее выяснилось, что компания, владевшая судном, не обладала лицензией на перевозку туристов. В настоящее время ведется расследование.