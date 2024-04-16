Какие продукты избегать во время полета: советы стюардесс

Стюардессы пояснили, что никогда нельзя есть в самолете

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардессы делятся советами о том, какие продукты лучше не брать с собой во время полета.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines is licensed under CC BY-SA 2.0

Рекомендуется избегать воздушного перекуса с запахом и пищей, которая легко крошится, а также продуктов, способных вызвать аллергическую реакцию.

Что стоит избегать во время полета: Во-первых, не рекомендуется брать на борт самолета продукты с интенсивным запахом, такие как рыба и яйца.

Также следует воздержаться от употребления продуктов, которые могут привести к разливанию или оставить мусор, таких как чипсы, печенье, шоколад и другие.

Еще одна категория продуктов, которых стоит избегать, — это аллергены, например, арахис.

Важно отметить, что некоторые авиакомпании уже ввели запрет на арахис в кабине самолета, чтобы защитить пассажиров с аллергией.