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Какие продукты избегать во время полета: советы стюардесс

Стюардессы пояснили, что никогда нельзя есть в самолете

0:49
Туризм

Стюардессы делятся советами о том, какие продукты лучше не брать с собой во время полета.

Стюардессы пояснили, что никогда нельзя есть в самолете
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines is licensed under CC BY-SA 2.0

Рекомендуется избегать воздушного перекуса с запахом и пищей, которая легко крошится, а также продуктов, способных вызвать аллергическую реакцию.

Что стоит избегать во время полета: Во-первых, не рекомендуется брать на борт самолета продукты с интенсивным запахом, такие как рыба и яйца.

Также следует воздержаться от употребления продуктов, которые могут привести к разливанию или оставить мусор, таких как чипсы, печенье, шоколад и другие.

Еще одна категория продуктов, которых стоит избегать, — это аллергены, например, арахис.

Важно отметить, что некоторые авиакомпании уже ввели запрет на арахис в кабине самолета, чтобы защитить пассажиров с аллергией.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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