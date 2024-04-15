Пляж, еда и шумные соседи: основные факторы, влияющие на отдых по мнению туристов

OneTwoTrip: туристы при выборе курорта обращают внимание на питание и пляжи

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

OneTwoTrip, проведя опрос среди своих клиентов, выяснил потенциальные причины плохого отдыха. В преддверии летнего сезона основным фактором, влияющим на хорошее настроение, оказался качественный пляж. Подавляющее большинство респондентов, а именно 97,1%, отметили, что грязь и мусор на берегу негативно сказываются на их отпуске.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Второе место по важности заняла хорошая и вкусная еда: некачественное питание или плохое обслуживание в ресторане разочаруют 86,1% опрошенных.

На третьем месте в рейтинге оказались шумные соседи — 71% путешественников не любят их. 63,4% клиентов сервиса, участвовавших в исследовании, отметили, что номер, не отвечающий их ожиданиям, негативно влияет на отдых. Почти столько же людей беспокоит отсутствие стабильного доступа к интернету или Wi-Fi. 19,2% опрошенных могут испортить настроение болезнь или простуда, а 11,5% признались, что для них важна компания в отпуске: несовпадение интересов, ссоры или скука точно приведут к негативным эмоциям.